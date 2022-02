Sabato 5 Febbraio 2022, 08:17

Il caso dell'acquisto dell'ex Banca d'Italia in piazza della Libertà è l'occasione per ripensare tutto il centro storico. Lo hanno detto in tanti in questi giorni dai vari schiertamenti presenti in Consiglio comunale. E' un invito che l'amministrazione comunale dovrebbe raccogliere. Ma dovrebbe farlo guardando avanti e anche fuori dai nostri confini, buttando un occhio a quanto è stato fatto altrove in Italia e all'estero. Perché il centro storico di Latina è pieno di occasioni da sfruttare inserendole in una visione di quello che dovrà essere il capoluogo pontino da qui a 10 anni quando compirà il suo primo secolo di vita. Proviamo per questo a lanciare dieci idee per un rilancio che sia una rifondazione del cuore cittadino guardando avanti e non indietro.

1 - Partiamo dagli alberi, sì, dal patrimonio verde che è quello uscito peggio da questi primi 90 anni. Gli alberi a Latina sono il nostro passato ma visti i tempi sono soprattutto il nostro futuo. Milano ha appena lanciato il Fiume Verde, progetto di riforestazione urbana firmato da Stefano Boeri nel concorso di idee per la riqualificazione degli scali ferroviari. Latina merita di avere un anello verde lungo la circonvallazione e tanti nuovi alberi lungo gli assi che attraversano il centro: laria sarà più pulita e la città più bella e vivibile. Ma anche una linea verde che colleghi il Parco lineare del Canale Acque medie con il cenbtro della città. Una rambla verde.

2 - L'Università. Se ne fa un gran parlare. Latina ha già un suo campus anche se non lo sa. Basterà chiudere via Andrea Doria al traffico e riunire Ingegneria a Rettorato ed Economia. Poi aspettando la residenza per studenti che Sapienza sta per costruire, si potrebbe pensare a trasferire il Tar nella costruenda Cittadella Giudiziaria per avere nuove aule per una nuova facoltà.

3 - L'arena del Circolo cittadino ormai è un parcheggio. Orrore. Per portare i giovani a vivere il centro non c'è nulla di meglio di un campo da basket: rimettiamolo al suo posto.

4 - Ex Bankitalia. Aule per sudenti? SApazi per il co-working? Sede universitaria? Tutte proposte interessanti e legittime. E se invece ci portassimo la Pinacoteca di Littoria?

5 - Casa della Musica - Il progetto iniziale c'è, bisogna portarlo a compimento il piano per i capannoni dell'ex Consorzio Agrario trasformando quello che oggi il Mercato coperto in un grande auditorium di cui Latina ha bisogno.

Solo idee. Tanto per aprire una discussione.



