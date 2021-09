Giovedì 16 Settembre 2021, 05:03

IL PROGETTO

Un altro passo per le Case di quartiere-Officine di città nel capoluogo pontino. La giunta comunale, su indirizzo dell'assessora alla Partecipazione Cristina Leggio, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione di cinque immobili dell'ente attraverso un patto di collaborazione complesso. Il progetto riguarda l'ex tipografia di viale XVIII Dicembre, l'ex scuola materna di via Milazzo, la casa cantoniera di Borgo Sabotino, l'ex scuola di Borgo Piave e l'ex Enal di Latina Scalo, oggetto lo scorso inverno di uno studio sviluppato dalla società Avanzi srl per la valutazione delle vocazioni emerse attraverso un processo partecipativo che ha stabilito di destinare l'ex tipografia ad attività legate alla creatività e alla cultura (arte, artigianato e musica), il plesso di via Milazzo ad attività culturali, ricreative e sportive aperte al quartiere ma anche alla città nel suo insieme, alla casa cantoniera di Sabotino tematiche legate all'ambiente e all'aggregazione sociale e culturale, aperte al territorio ma che possano intercettare, soprattutto nella stagione primaverile/estiva, anche un pubblico proveniente da altre zone della città, l'ex scuola di Borgo Piave i temi dell'accoglienza (turistico/ricettiva), dell'apprendimento e dell'aggregazione e per l'immobile dello Scalo attività di musica, arte e spettacolo. Sulla base della richiesta manifestata dai partecipanti al processo partecipativo, nei diversi quartieri, è emersa l'opportunità, che la giunta ha fatto propria, di ampliare alcuni degli spazi già destinati alle case di quartiere. In particolare si è quindi deciso di destinare alla casa di quartiere insediata nell'ex tipografia, oltre al salone centrale anche la parte dell'immobile dove si trovano attualmente le stanze per le associazioni, assorbendo all'interno del patto da firmare eventuali precedenti concessioni di utilizzo degli stessi spazi. Altro ampliamento è stato avallato per la casa di quartiere dell'ex Enal, per una maggiore capacità di offerta alla cittadinanza. Lo schema approvato con la delibera consente l'utilizzo dei locali gratuitamente, concessi per cinque anni in comodato gratuito. Il Comune sosterrà i consumi energetici per 24 mesi, entro un tetto massimo, pari al consumo medio consolidato degli ultimi anni, incrementato del 30%, prevedendo che alla fine del citato periodo, le utenze siano volturate a carico dei firmatari del patto o di un loro rappresentante. Per quanto riguarda le opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria negli immobili oggetto del patto di collaborazione, è previsto uno sviluppo di processi di co-progettazione o progettazione partecipata, nonché l'esecuzione delle opere stesse da parte dei firmatari del medesimo patto di tipo complesso. Nello schema del patto di collaborazione viene infine ribadita la finalità del progetto Officine di città Case di quartiere che è quella di fornire una risposta al bisogno di spazi per sostenere in modo diffuso la capacità dei cittadini di collaborare tra loro e promuovere una città aperta e inclusiva, grazie ad un approccio integrato che ponendo al centro gli abitanti sia capace di rigenerare il senso civico.

Rita Cammarone

