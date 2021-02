IL PROGETTO

Entra nel vivo il progetto Case di quartiere nell'ambito delle Officine di città. Con due delibere, la giunta di Latina ha approvato, rispettivamente, le linee guida dell'iniziativa, redatte dalla società Avanzi, e lo schema di patti di collaborazione da sottoscrivere con le associazioni che gestiranno i luoghi: la ex tipografia di viale XVIII Dicembre, destinata, come vocazione, alla cultura e alla creatività; l'ex scuola materna di via Milazzo, destinata ad aggregazione sociale e sport; l'ex casa cantoniera di Borgo Sabotino, vocata all'ambiente, all'aggregazione sociale e culturale; l'ex cinema Enal di Latina Scalo, la cui vocazione sarà legata a musica, arte e spettacolo; l'ex centro sociale di Borgo Piave, destinato a temi dell'aggregazione e dell'apprendimento, in particolare per gli studenti del vicino istituto agrario e alberghiero San Benedetto. Questi centri saranno affidati a cittadini e associazioni in un modello di cogestione, suddiviso in tre livelli che vanno dal ruolo di cogestore per cui è suggerito un massimo di cinque soggetti, ciascuno dei quali referente di almeno un progetto; il ruolo di partner coproduttore (che supportano il progetto di gestione) che possono essere in numero maggiore, e infine il ruolo di coproduttore satellite, ovvero soggetti che possono fare riferimento a una rete più ampia di interesse cittadino, che coproducono alcuni dei contenuti culturali e sociali. In tutto questo, il Comune supervisionerà l'uso pubblico degli spazi; realizzerà le opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli immobili; si farà carico di una quota delle utenze. Molte delle associazioni hanno già iniziato ad agosto a sperimentare alcune modalità di fruizione degli spazi, «L'approvazione delle linee guida è l'esito del percorso sperimentale fatto sulle 5 case di quartiere - spiega l'assessore alla Citta internazionale, Cristina Leggio - mentre la seconda delibera avvia il processo vero e proprio, ci sono molte realtà interessate, un centinaio tra singoli e associazioni, a partire da quelle che hanno animato gli spazi nei mesi scorsi e hanno testato la bontà di quegli spazi dal punto di vista aggregativo. Ieri (giovedì, ndr) c'è stato il primo tavolo di confronto, sulla ex tipografia. Abbiamo chiesto una integrazione del contratto alla società, incaricandola di accompagnare anche questo altro pezzo di percorso e le realtà associative ora svolgeranno tavoli di coprogettazione che dureranno fino ad aprile e alla fine arriveremo a definire i contenuti dei patti di collaborazione e il modello di gestione e chi farà parte di questa esperienza».

Andrea Apruzzese

