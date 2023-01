Mercoledì 11 Gennaio 2023, 11:46 - Ultimo aggiornamento: 11:59

Doveva essere un'ispezione di routine quella dei carabinieri del Nas all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una di quelle programmate per verificare che tutto fosse in regola. Invece qualcosa che non andava nei locali della mensa, l'hanno trovato.

E' successo nella mattinata di ieri nei locali della cucina dell'ospedale dove vengono preparati gli alimenti che vengono somministrati ai pazienti e anche al personale. I carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Latina, coordinati dal maggiore Felice Egidio, stavano verificando le confezioni di alimenti conservate all'interno dei frigoriferi per accertarsi che fossero in regola con tutte le prescrizioni di legge, quanto a pulizia, tracciabilità del prodotto, conservazione e soprattutto data di scadenza. Qui la sorpresa. Hanno trovato della carne vecchia: non si presentava in cattive condizioni, ma era scaduta da circa una settimana e quindi in ogni caso non sarebbe stata più somministrabile.

Un fatto grave se si pensa che lì vengono preparati i piatti per i pazienti dell'ospedale, persone che ovviamente non sono in buona salute e che necessitano di massima tutela. Trenta chilogrammi di prodotti sono stati sequestrati. Tutto il resto era in regola, ma il responsabile della mensa si è visto addebitare una sanzione amministrativa di circa duemila euro per il rinvenimento dei prodotti scaduti.

All'ispezione ha partecipato anche il personale del Dipartimento di prevenzione della Asl di Latina, «nell'ambito delle procedure di controllo e di autocontrollo attuate dall'azienda sanitaria». A sottolinearlo è Sergio Parrocchia direttore sanitario aziendale nonché del Goretti, che però non ha voluto andare oltre per mantenere il riserbo sulla questione in attesa delle valutazioni da parte della Asl che su fatto ha chiaramente aperto una indagine interna.



La cucina dell'ospedale Goretti infatti è esternalizzata: è gestita da una ditta di Roma ed è probabile che la Asl chieda una spiegazione su quanto accaduto e non si esclude che il sequestro dei trenta chili di carne possa avere strascichi. Ora anche la Asl vuole capire come sia potuto accadere e soprattutto sincerarsi del fatto che la carne scaduta non sia stata somministrata in questi ultimi giorni.

Nel periodo natalizio, i Nas hanno visitato altri ospedali, Rsa ed anche le comunità alloggio per anziani con una di queste chiusa a Sezze per problemi strutturali e gli ospiti ricollocati presso le famiglie di origine o altri alloggi. Altre verifiche hanno riguardato anche il personale in servizio nelle strutture sanitarie.

Stefania Belmonte

