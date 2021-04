28 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







CAMERA DI COMMERCIO

Carlo Picchi è il nuovo presidente della Fondazione Bio Campus, nata con l'obiettivo di esaltare la vocazione agricola del territorio pontino, grazie alla creazione di un Istituto Tecnico Superiore nell'area Nuove Tecnologie per il Made in Italy del settore agroalimentare, formando professionisti dotati di competenze tecniche per le imprese della filiera agraria.

Ieri, nella sede della Camera di Commercio, si è tenuta la riunione del Consiglio d'indirizzo della Fondazione Bio Campus durante la quale è stato eletto presidente, il direttore di Coldiretti Latina e Frosinone nonché consigliere camerale, Carlo Picchi, che subentra dopo le dimissioni di Pierpaolo Pontecorvo che ha rivestito l'incarico negli ultimi.

Erano presenti alla riunione l'uscente Presidente, il Dirigente dell'IPSAA San Benedetto Aldo Di Trocchio, l'Amministratore unico di Latina Formazione Lavoro Gianluca Cecchet, il Direttore del Palmer Andrea Compagnucci e il rappresentante della Camera di Commercio Frosinone Latina Carlo Picchi. La Fondazione Bio Campus è stata costituita nel 2010, anche per volontà della Camera di Commercio di Latina, seguendo il modello italiano di gestione pubblico-privata di iniziative no-profit. «Esprimo a nome mio personale e di tutto il Consiglio camerale ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora - le nostre congratulazioni per il nuovo incarico quale Presidente della Fondazione Bio Campus a Carlo Picchi, che saprà dimostrare la sua competenza e professionalità»

«La Fondazione - commenta Picchi - opera nell'area della nuove tecnologie per il Made in Italy applicate al settore agroalimentare. Lo fa in un territorio, quello pontino, che ha un'originaria vocazione agricola. Rappresenta una grande opportunità per i giovani che vogliono investire nella loro formazione. Il nostro obiettivo è quello di puntare alla creazione di nuove figure professionali legate al settore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA