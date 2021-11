Venerdì 19 Novembre 2021, 05:03

CALCIO

Due bomber pronti a colpire di nuovo per far decollare, in maniera definitiva, la stagione del Latina. Cristian Carletti e Adama Sane, dopo aver messo al tappeto il Campobasso, hanno inquadrato il prossimo bersaglio. Domani al Francioni (ore 14.30) arriva il Messina, un match che rappresenta una ghiotta opportunità per i nerazzurri, attualmente a quota 14 in classifica, con due punti in più rispetto alla compagine siciliana. Ripetere le doppiette di domenica scorsa non sarà certo facile, ma quel che più conta è la ritrovata fiducia dei due centravanti a disposizione del tecnico Di Donato, elementi con caratteristiche differenti, ma allo stesso tempo complementari. Da una parte c'è la fisicità di Carletti, tornato al gol dopo quasi due mesi di astinenza, dall'altra la velocità di Sane che ha saputo sfruttare alla grande l'occasione dal primo minuto.

L'AVVERSARIO

D'altronde il Messina continua a palesare diverse difficoltà in trasferta, nonostante l'approdo in panchina di un tecnico esperto come Eziolino Capuano. Fino a questo momento i giallorossi hanno conquistato solamente quattro punti lontano da casa, tre dei quali ottenuti più di un mese fa sul campo del Potenza. Diciotto i gol subiti in otto incontri, a dimostrazione delle grandi difficoltà incontrate dai siciliani nelle sfide giocate in esterna, e che al Francioni dovrebbero schierarsi con il consueto 3-5-2.

Le due squadre giocheranno a specchio, con i nerazzurri chiamati a sfruttare a dovere le corsie laterali e gli inserimenti degli interni di centrocampo in modo tale da supportare proprio Carletti e Sane, apparsi in gran forma anche durante la settimana di allenamento.

LA FORMAZIONE

Sarà interessante capire quali saranno gli uomini chiamati a formare la cerniera di centrocampo, visto e considerato che dopo due giornate di squalifica tornerà a disposizione il play Amadio. In quella posizione hanno giocato rispettivamente Marcucci (in casa del Francavilla) e Barberini (contro il Campobasso). Il secondo ha dato maggiori garanzie, ma domani potrebbe traslare di qualche metro prendendo il posto occupato egregiamente da Di Livio.

Non è l'unica ipotesi sul tappeto. Di Donato infatti potrebbe decidere di ripartire dalla stessa linea mediana a cinque di domenica scorsa, per poi giocarsi la carta Amadio a partita in corso, concedendogli un rientro più soft.

Per quanto concerne, invece, l'infermeria praticamente nulle le possibilità di rivedere l'attaccante Rosseti tra i convocati. Per l'ex Siena l'obiettivo è il rientro per il match in trasferta con la capolista Bari della settimana successiva.Ci sarà invece Jefferson, il brasiliano ha smaltito il risentimento muscolare avvertito poco prima della gara con i molisani ed è pronto a dare una mano alla squadra nerazzurra, qualora ce ne fosse bisogno, nella seconda parte dell'incontro.

MERCATO

E' arrivato Lorenzo Carissoni, difensore classe 1997, con un passato nel Monza, nella Carrarese e nel Lecco. Come anticipato ieri l'ingaggio del giocatore svincolato era questione di ore e così è stato. Il tecnico Di Donato lo ha avuto a disposizione lo scorso anno con la Vis Pesaro e lo ha scelto per la sua versatilità: può giocare sia a desta nella difesa a tre, che come esterno di centrocampo. Un jolly che potrebbe essere molto utile per i nerazzurri.

