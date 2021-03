30 Marzo 2021

LA LETTERA DEL VESCOVO

Il vescovo Mariano Crociata alla vigilia di pasqua ha scritto una lettera ai giovani della Diocesi. «Avrei dovuto e voluto incontrarvi per un momento di preghiera, ma non è stato possibile a causa della pandemia - scrive monsignor Crociata - tuttavia, non voglio far mancare un mio saluto, un pensiero e un augurio. Traggo spunto da un invito che percorre i racconti evangelici delle apparizioni del Signore risorto, nei quali il motivo ricorrente è l'esortazione: non temete, non abbiate paura» Lo sottolinea perché «proprio la paura è uno degli atteggiamenti non raramente presenti tra i giovani».

«È vero - continua Crociata - che tra di essi (e anche tra i meno giovani), in questo periodo di pandemia, c'è anche chi al contrario fa a meno di ogni regola, trascura ogni misura di sicurezza e un po' scriteriatamente si abbandona a momenti di assembramento; credo però che siano più numerosi quelli che presi dal timore si isolano e fanno una vita ritirata e priva di contatti e relazioni. Sono convinto sia giusto trovare un punto di equilibrio: rispettare le regole ma anche coltivare le relazioni in sicurezza».

«È vero -si legge nella missiva - che sono tanti i motivi di preoccupazione per le prospettive che ci attendono», ma «il modo più adeguato per affrontare una situazione difficile e di guardare al futuro sia quello di provare a raccogliere le proprie risorse interiori, le energie intellettuali e morali, spirituali e psicologiche, per cominciare a progettare e investire se stessi in sogni che anticipano l'avvenire, si lanciano in avanti, contrastando e superando difficoltà, limiti e soprattutto timori».

E questo va fatto anche senza il supporto degli adulti che «spesso non sono di aiuto, né per l'esempio che danno né per l'eredità che lasciano». Crociata sprona i giovani: «Voi possedete già in voi stessi riserve di fede e di speranza che devono indurvi, se necessario, a sfidare gli adulti, a chiedere loro di essere realmente tali, a spingerli, se non proprio a costringerli, a mettersi in gioco, a fare la loro parte e a collaborare per preparare e costruire un futuro migliore. Ci vuole una nuova alleanza tra le generazioni anche per merito della vostra iniziativa».

«Spero che la Pasqua susciti questi atteggiamenti positivi e propositivi - conclude il vescovo - innanzitutto in voi giovani. Solo così sarà una Pasqua vera, perché vi vedrà risorgere dalla prostrazione in cui troppo spesso un po' tutti siamo tentati di lasciarci andare».