Domenica 31 Ottobre 2021, 05:01

Cardinali 6,5: Chiamato in causa raramente, si fa trovare sempre pronto.

Celli 6,5: Nell'esordio da titolare al Francioni non sfigura. Nel gioco aereo è praticamente insuperabile.

Esposito 7: Comanda la difesa con autorità, sbarrando la strada a ogni avversario gli capiti sotto tiro. Quando vola una palla in area di rigore, lui c'è e solo un grande Dini gli nega la gioia del gol.

Giorgini: 6,5: Bada al sodo, senza pensarci troppo su. Dalle sue parti difficile creare pericoli.

Tessiore 7: Un moto perpetuo, garantisce chiusure in fase difensiva e ripartenze veloci per dare sostegno alla manovra.

Barberini 6,5: Lotta su ogni pallone, non si risparmia fino a quando è costretto a uscire per crampi. Dal 37'st Marcucci 6: Entra nel finale rovente e ci mette del suo per aiutare i compagni.

Amadio 7: Non è appariscente, ma fa sempre la cosa giusta. Specie quando ripiega in area di rigore per frenare le avanzate pugliesi. Da evitare l'espulsione nel finale

Di Livio 6,5: Gara di sostanza e qualità nella zona nevralgica del campo. Dopo un periodo complicato è tornato su buoni livelli.

Atiagli 6: Pensa più a difendere, almeno nella parte iniziale, poi quando sgasa sulla sinistra crea sempre qualche grattacapo al suo diretto avversario. Dal 17'st Nicolao 6: Di Donato voleva maggiore consistenza in fase difensiva con il suo ingresso. Obiettivo raggiunto.

Jefferson 7,5: Nel momento più difficile, ecco spuntare il colpo di testa del bomber che decide la partita. A Potenza la sua zuccata non era servita, stavolta la rete messa a segno è di quelle pesanti. Averlo ritrovato è una gran notizia per i nerazzurri. Dal 27'st Teraschi 6,5: Si getta nella mischia a capofitto, concreto e preciso in fase difensiva.

Rosseti 6: Sfortunato in occasione del palo colpito alla mezz'ora, si muove tanto sul fronte d'attacco e si dimostra un buon alleato di Jefferson lì davanti. Dal 17'st Carletti 6: Entra in un momento delicato della sfida, prova da solo a tenere tutto il peso dell'attacco con discreti risultati.

Di Donato 7: Non è stata una settimana facile, eppure il tecnico ha dimostrato di avere lucidità e saggezza scegliendo gli uomini giusti una gara che valeva tanto sotto ogni punto di vista.

