Domenica 21 Novembre 2021, 05:01

Cardinali 6,5: Chiamato in causa raramente. All'ultimo disinnesca l'unica chance avversaria

De Santis 6: Qualche sbavatura di troppo. Dal 24'st Celli 6: Sostiene la difesa nel concitato finale

Esposito 7: Oltre ad operare bene nella zona di competenza, mette le pezze quando occorre.

Giorgini 6,5: Attento e ordinato, difficile superarlo.

Ercolano 6,5: Spinge forte sulla destra e garantisce anche copertura. Dal 24'st Teraschi 6,5: Entra subito nel vivo della gara.

Tessiore 7: Ancora una volta tra i migliori. Qualità e sostanza di cui il Latina non può fare a meno.

Amadio 7: In cabina di regia non sbaglia un colpo e quando c'è da andare al raddoppio per contrastare gli avversari, lo fa sempre in maniera egregia.

Di Livio 6: Gara di contenimento, impreziosita da qualche accelerazione. Dal 14'st Barberini 6: Garantisce maggiore copertura in mezzo al campo.

Nicolao 6,5: Viaggia sul binario di sinistra con la velocità giusta. Bravo in fase offensiva, quanto nei momenti in cui c'è da difendere il risultato.

Carletti 7: Conquista il rigore decisivo e lo trasforma. Cosa chiedere di più? Dal 34'st Rossi sv

Sane 6: Meno frizzante rispetto a domenica scorsa. Dal 24'st Jefferson 6: Al rientro dopo un infortunio muscolare. Aiuta a tenere su la squadra nel momento di maggiore pressione ospite.

Di Donato 7: Prepara una gara diversa rispetto a quella con il Campobasso. Missione compiuta.