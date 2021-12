Giovedì 23 Dicembre 2021, 05:00

Cardinali 6,5 Bravo in avvio a farsi trovare pronto sul diagonale ravvicinato di Brunori.

Giorgini 6 Una sua disattenzione rischia di costare caro al Latina dopo appena 5'. Si riprende bene e non va più in affanno.

Amadio 5,5 Ingenuo a subire, con un fallo a metà campo, il secondo cartellino giallo del match. La sua espulsione rivitalizza il Palermo.

Carletti 8 Una furia. Bravissimo a salire in cielo e mettere di testa in rete il pallone del vantaggio. Non solo il gol, però. Un assist che Jefferson deve solo spedire in rete e tante giocate da applausi. Determinante anche per l'espulsione di Buttaro.

De Santis 6 Prestazione diligente. Tiene bene la posizione senza commettere errori.

Barberini 6 La mediana del Latina viene costantemente superata con lanci lunghi. Va in sofferenza a volte ma tiene botta fino alla fine.

Tessiore 6 Dai suoi piedi partono sempre ottimi spunti per i compagni, ma fatica più del solito.

Carissoni 6 L'avvio di gara è ottimo, poi pian piano si spegne. Sa soffrire. Dal 40' st Nicolao sv

Esposito 6,5 Esperienza al servizio della squadra. Governa la difesa e diventa protagonista in un finale di sofferenza.

Ercolano 6 Non riesce a trovare gli spunti che il Latina si aspetta da lui. Dal 30'st Teraschi 6: Aiuta la squadra nel momento del bisogno.

Jefferson 5,5 Fallisce un gol già fatto a metà primo tempo non inquadrando lo specchio della porta a pochi centimetri dalla linea. Bravo poco dopo a lanciarsi verso l'area avversaria costringendo Pelagotti al fallo da espulsione. Dal 33'st Di Livio sv

Di Donato 7 Rinuncia a Sane e lancia la coppia Carletti-Jefferson. Il Latina parte fortissimo e nel primo tempo va che è una meraviglia. Nella ripresa i nerazzurri calano ma alla fine portano a casa un gran successo.

