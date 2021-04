23 Aprile 2021

L'ESPERIENZA

Accolta come un'opportunità, da parte della maggioranza dei detenuti del carcere di Latina, la vaccinazione anti-Covid avviata ieri con il farmaco Moderna. E' stato l'utilizzo di quest'ultimo a scoraggiare rifiuti preannunciati quando in programma era prevista la somministrazione di Jhonson&Jhonson, a seguito dei possibili casi di reazioni avverse che avevano spinto lo stesso produttore a sospendere il farmaco. Soddisfatti anche gli agenti di Polizia penitenziaria che ieri hanno ricevuto la prima dose del vaccino, in ritardo rispetto agli appartenenti ad altri corpi di polizia. Deluso, invece, il personale amministrativo escluso dalla vaccinazione di massa all'interno della struttura, come disposto dalla Regione Lazio a differenza di altre Regioni. Eppure, anche gli amministrativi svolgo la propria funzione in promiscuità con l'altra parte della popolazione carceraria. Nella casa circondariale di via Aspromonte si trovano al momento 120 detenuti e gli agenti della Polizia Penitenziaria sono più o meno altrettanti. Il personale amministrativo conta appena 17 unità; con meno di due flaconi di vaccino Moderna si sarebbe potuto chiudere il cerchio. Ma tant'è. Fortunatamente nella struttura, finora, la circolazione del Covid è stata limitata a pochissimi casi che, grazie all'applicazione di rigidi protocolli, non hanno provocato focolai.

Un successo dovuto anche all'attività della Asl di Latina sempre presente per l'esecuzione continua dei tamponi. Le operazioni di somministrazione della prima dose di Moderna continuerà anche oggi all'interno del carcere di Latina. Mentre i richiami vaccinali per detenuti e agenti di Polizia penitenziaria avranno luogo nella seconda metà di maggio, sempre nell'arco di due giornate.

I NUMERI

Nella giornata di ieri a Latina e in provincia sono state effettuate oltre 2.700 inoculazioni di vaccini anti-Covid, portando il numero totale dall'inizio della campagna a 111mila.

Oltre 32.800 le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Sono tre i centri pontini di somministrazione Astrazeneca, presso il teatro San Francesco in via dei Cappuccini a Latina, l'ospedale Fiorini di Terracina, i locali dell'amministrazione provinciale di via Spaventola a Formia. Sono sei, invece, i centri vaccinali di somministrazione Pfizer: a Latina in due sale del centro anziani Vittorio Veneto e all'Icot; nelle case della salute di Aprilia e Priverno, rispettivamente in via Giustiniano e via Madonna delle Grazie; all'ospedale di Fondi; a Formia presso i locali di via delle Vigne, nella frazione di Gianola. Prossima la realizzazione di una grande Hub nel capoluogo con servizio in drive-in che sarà allestito all'ex Rossi Sud.

Rita Cammarone

