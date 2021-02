© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLIRapina sventata con bandito arrestato, due indiani denunciati per un'aggressione. È il bilancio dell'attività dei carabinieri della compagnia di Latina.Gli uomini della stazione di Sabaudia lunedì sera hanno evitato il colpo in un supermercato. I militari stavano svolgendo attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio. Ai domiciliari in attesa del rito direttissimo è finito un uomo residente a Sabaudia di 43 anni, accusato di tentata rapina.Il protagonista intorno alle 20, dopo essersi introdotto all' interno dell'esercizio commerciale Carrefour, aveva minacciato due addette alla vendita, brandendo un coltello al fine di costringerle a consegnare l'incasso.L'intervento dei militari dell'arma, impegnati in un servizio di pattuglia, allertati poco prima dalla centrale operativa, consentiva di bloccare il malvivente e disarmarlo all'interno del locale. Il coltello è stato sequestrato e lui appunto arrestato e posto ai domiciliari in attesa del processo.Sempre nella giornata di lunedì i i militari della stazione di Borgo Grappa, a conclusione di una attività d'indagine, hanno denunciato a piede libero per lesioni in concorso e minacce due cittadini indiani di 26 e 36 anni. A sporgere denuncia era stato un connazionale che il 14 dicembre era stato violentemente aggredito al culmine di una discussione. Secondo quanto accertato dai militari i due si erano scagliati contro l'altro indiano forse in preda ai fumi dell'alcol, comunque colpendolo con un'arma da taglio e un bastone.L'episodio è accaduto appunto il 14 dicembre dello scorso anno, sempre nella zona di Borgo Grappa, dove la comunità indiana è particolarmente numerosa e sono frequenti anche liti, in particolar modo quando gli immigrati si ritrovano e bevono un po' troppo. Gli accertamenti svolti dai carabinieri hanno consentito di risalire a una serie di indizi di reato e pertanto è scattata la denuncia nei confronti dei due aggressori del venticinquenne che era stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del 118.© RIPRODUZIONE RISERVATA