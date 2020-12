CISTERNA, LA STORIA

Sarà un Capodanno decisamente diverso dal solito: niente botti, feste in piazza, concerti, spettacoli pirotecnici e fuochi d'artificio. L'emergenza Covid si ripercuote anche sui festeggiamenti per l'arrivo del tanto atteso 2021. Peraltro chi decidesse di scendere in strada o raggiunge le piazze cittadine per sparare botti o fuochi d'artificio, violerebbe le regole sul coprifuoco e il divieto agli spostamenti. Non ci saranno feriti, ed è una buona notizia, ma per chi lavora da quattro generazioni in questo campo sono momenti difficili. È il caso di Roberto Gabriele, 60 anni, di Cisterna, che sin da piccolo ha iniziato a seguire il padre Pierino nella sua attività e ad appassionarsi all'arte pirotecnica. Fu il nonno Domenico, nel 1940 a Rogliano (Cosenza), a trasformare la sua passione per i fuochi d'artificio in attività di famiglia. Nel 1958 Domenico si trasferì a Cisterna portando con sé la famiglia e l'esperienza pirotecnica ben presto trasmessa al figlio Pierino. Il Cavalier Pierino è riuscito a dare alla ditta rilevanza nazionale, a ottenere riconoscimenti e a impartire nel tempo i suoi insegnamenti e la sua passione al figlio Roberto che nel 1993 ha rilevato la titolarità dell'azienda familiare. «Sono 50 anni che faccio questo mestiere racconta Roberto ed è la prima volta che sono fermo da un anno. Non è facile, d'un tratto, interrompere un'attività che va avanti da 4 generazioni. Mediamente allestivo spettacoli per 30/40 eventi, nel 95% dei casi in luglio e agosto, e circa 20/30 matrimoni all'anno. Tutto saltato e nessun Comune pontino o da fuori provincia ha prenotato i fuochi, solitamente nel mese di settembre, per la notte di San Silvestro. Eppure da casa i fuochi si possono vedere, sarebbe un saluto augurale per l'anno che verrà e salutare questo terribile 2020». Collaborano con Roberto il fratello Domenico e i figli Alessio e Marco. La pirotecnica Gabriele ha collaborato con diverse trasmissioni televisive nazionali e riprese cinematografiche, è specializzata in fuochi di grossi calibri ed è tra le poche a realizzare spettacoli sul mare. «Piccole cose, come i fuochi di categoria F2 si possono ancora fare conclude Roberto ognuno potrebbe vederli dalle proprie case, sarebbe un bel regalo alle città». La Pro Loco stigmatizza: «A Cisterna non ci saranno nemmeno i banchi di vendita al dettaglio dei petardi dice il presidente Andrea La Ricci perché non sono stati autorizzati. Ci rifaremo nei prossimi anni».

Claudia Paoletti

