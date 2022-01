Domenica 2 Gennaio 2022, 05:03

IL BAGNO

«Il bagno ci sta... (e i miei urletti insopportabili)». Sono le parole che accompagnano la foto del tuffo di Capodanno di Federica Pellegrini. La nuotatrice, dopo l'addio alla carriera agonistica, ha scelto di nuotare nelle splendide acque all'ombra del promontorio del Circeo.

Foto e video sono stati pubblicati sul profilo Instagram della campionessa, la rincorsa, il tuffo, qualche secondo in acqua e poi il veloce ritorno a riva. Neanche una bracciata, tanto che in uno dei commenti le viene chiesto ironicamente: Federica non sai nuotare? La Pellegrini ha trascorso le ultime ore del 2021 e le prime 2022 nella villa sul lungomare di Sabaudia del presidente del Coni Giovanni Malagò. Con lei il futuro marito Matteo Giunta e i loro bulldog, uno si vede anche sullo sfondo della foto in spiaggia. Lei, nonostante le temperature invernali, questa mattina non ha resistito al richiamo dell'acqua, ha indossato un costume intero giallo, un bellissimo sorriso e si è tuffata. Del resto a Sabaudia splendeva un bel sole e le temperatura sfioravano i 16-17 gradi, l'atleta non ci ha pensato due volte a salutare l'arrivo del 2022 con una bella corsa sulla spiaggia delle dune. In poche ore le foto hanno superato gli 110.000 like sul profilo della campionessa che conta oltre un milione e mezzo di follower.

© RIPRODUZIONE RISERVATA