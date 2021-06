Domenica 27 Giugno 2021, 05:02

CANOTTAGGIO

SQUADRA OLIMPICA

LA PRESENTAZIONE

Sarà presentata mercoledì 1 luglio e salutata dal presidente federale Giuseppe Abbagnale e dalle autorità la squadra olimpica di canottaggio per Tokyo 2020. L'appuntamento è a Sabaudia, Oasi di Kufra, alle 19.30. Il dt Cattaneo renderà noti i nove equipaggi azzurri.

TENNIS

TERRACINA E GIANOLA

CERCANO LA B2

È il giorno delle gare di andata (il ritorno è fissato l'11 luglio) delle finali per salire in serie B2. A tentare l'impresa ci proveranno il Tc Sardegna di Terracina e il Tc Gianola '95, rispettivamente contro i i marchigiani del Sena Tennis di Senigallia e lo Junior Milano

SCHERMA

DI RUSSO SI CONFERMA

CAMPIONE MASTER

Non si smentisce mai il fiorettista formiano Fabio Di Russo (foto), laureatosi per il quarto anno di fila campione italiano Master, a Bressanone. Fresco 52enne, di professione notaio, punta ora sui Mondiali di ottobre a Daytona Beach, in Florida

BEACH SOCCER

SFUMA IL SOGNO

MONDIALE DELL'ITALIA

Sfuma a 7 secondi dalla fine del tempo supplementare il sogno della Nazionale di beach soccer di staccare il pass per il Mondiale di agosto in Russia. Ci andrà la Spagna che l'ha spuntata 5-4 sulla spiaggia portoghese di Nazaré grazie al penalty di Chiky beffando gli azzurri del ct terracinese Emiliano Del Duca

TIRO A VOLO

COPPA DEL MONDO TRAP

FRASCA IN GARA

Le pedane croate di Osijek al Pampas Shooting Range ospitano l'ultima tappa di Coppa del Mondo. Nella specialità del Trap in gara anche il 38enne poliziotto privernate Erminio Frasca, che esordirà martedì 29 impegnato nei 75 piattelli delle qualificazioni.

