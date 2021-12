Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

L'EVENTO

La torre civica che nel suo cuore di travertino custodisce la prima pietra su cui venne fondata Sabaudia e che svetta coi suoi 46 metri. Questo il logo dei Campionati Europei Under 19 che si svolgeranno nella città pontina, sul lago di Paola, il 21 e 22 maggio 2022. Dopo il successo della terza Coppa del mondo 2021 Sabaudia torna ad ospitare eventi remieri internazionali. La kermesse continentale è stata assegnata alla città pontina direttamente da World Rowing, la federazione mondiale di canottaggio, durante il congresso straordinario ospitato a Linz, in Austria, il primo settembre 2019. In gara nel 2022 tutte le nazioni più forti d'Europa che schiereranno i migliori talenti delle squadre Under 19 per rincorrere i titoli continentali. La presentazione ufficiale del logo 2022 è avvenuta ieri, nella sala consigliare del Comune , alla presenza del sindaco Giada Gervasi, del presidente del comitato organizzatore e vice sindaco Alessio Sartori e del direttore generale Luigi Manzo. In collegamento Roberto Tavani, delegato del Presidente allo sport Regione Lazio. Presenti anche Domenico Vulcano, presidente della Provincia di Latina e Michelangelo Crispi, vice presidente FIC. Tra le autorità presenti : il generale Fabrizio Argiolas, comandante del comando artiglieria controaerei, il capitano di fregata Francesco Vittorio Trizza, comandante del centro sportivo remiero marina militare, il tenente colonnello Katia Ferri, comandante dei carabinieri Parco Nazionale del Circeo; il luogotenente Giuseppe Stolfa dei carabinieri, reparto biodiversità, il luogotenente Antonio Merolla, Comandante della tenenza di Sabaudia della Guardia di Finanza, il luogotenente Pietro Maglione, comandante della stazione carabinieri di Sabaudia, il brigadiere Enrico Paoletti del gruppo sportivo Carabinieri di Sabaudia, Stefano Schivo, comandante gruppo Sportivo Fiamme Oro di Sabaudia. Non sono voluti mancare le campionesse olimpiche Federica Cesarini e Valentina Rodini, Stefano Oppo e Pietro Ruta, bronzo a Tokyo in doppio pesi leggeri, Giuseppe Vicino e Matteo Lodo, bronzo in quattro senza sempre ai giochi giapponesi.

Ebe Pierini

