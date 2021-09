Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01

CANOTTAGGIO

L'Italia ha chiuso ieri l'Europeo under 23 di canottaggio, disputato a Kruszwica, in Polonia, al secondo posto del medagliere per nazioni, dietro solo alla Romania e davanti alla Gran Bretagna, conquistando nove medaglie. Un bilancio lusinghiero che fa ben sperare per il futuro. Un oro ed un argento sono targati Sabaudia in quanto conquistati da atleti che si allenano ogni giorno nella città pontina pressi i gruppi sportivi militari che vi hanno sede. Il titolo di campioni d'Europa, che si aggiunge alla medaglia d'oro iridata vinta a Racice, in Repubblica Ceca, lo scorso luglio, ai mondiali di categoria, è andata al quattro con maschile a bordo del quale c'erano Davide Verità e Nunzio Di Colandrea, arruolati lo scorso 26 maggio dalla Marina Militare e Alessandro Bonamoneta ed il sanfeliciano Emanuele Capponi, entrambi Fiamme Gialle, che, assieme al compagno di squadra Andrea Carando dell'RCC Cerea, hanno dominato dall'inizio alla fine la gara andando a conquistate l'oro davanti alla Romania ed alla Gran Bretagna. Ottime notizie anche dal settore femminile che accendono l'entusiasmo. Nel quattro con under 23 conquista un bell'argento dietro alla Romania e davanti alla Germania. Vice campionessa d'Europa la sabaudiana Dora Tufano, della Marina Militare, che assieme alle compagne di barca Andrea Alfano e Giulia Landolfi, RYCC Savoia; Alice Dorci, CC Saturnia e Alessandra Faella, CUS Torino ha conquistato un onorevolissimo secondo posto. La giovane canottiera di Sabaudia era già stata selezionata per i campionati europei juniores lo scorso anno ma poi erano stati annullati per via del covid. Si spera che il successo della giovane pontina possa aiutare ad incentivare la pratica di questo sport tra le ragazze della provincia di Latina. L'altro atleta pontino, Matteo Sartori, Fiamme Gialle, si è invece classificato quindicesimo nella gara del singolo.

Ebe Pierini

