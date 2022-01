Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

CANOTTAGGIO

Ci sono anche Valentina Rodini e Federica Cesarini tra le finaliste degli Italian Sportrait Awards nella categoria Team Top donne all'edizione 2022. Le due campionesse, che militano rispettivamente nella Fiamme Gialle e nelle Fiamme Oro di Sabaudia, sul doppio pesi leggeri femminile hanno conquistato lo storico oro olimpico ai Giochi di Tokyo. Gli Italian Sportrait Awards, premi di Confsport Italia ASDR, vengono assegnati ogni anno, in varie categorie, dal 2013 e sono giunti quest'anno alla decima edizione. Una giuria di giornalisti sportivi, personalità del mondo dello spettacolo e della cultura e grandi atleti del passato ha scelto i cinque finalisti per ciascuna delle categorie. Spetterà ora ai tifosi da casa decretare le vincitrici. Ci sarà tempo fino al 22 febbraio per andare sul sito degli Italian Sportrait Awards e votare per il team femminile preferito. Il riconoscimento sarà consegnato durante una serata d'eccezione a fine marzo. Rodini e Cesarini, nella loro categoria, dovranno vedersela con le altre concorrenti: la nazionale di pallavolo campione d'Europa, la nazionale di ginnastica ritmica bronzo olimpico, la nazionale di fioretto scherma bronzo olimpico e la nazionale di softball campione d'Europa.

