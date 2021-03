17 Marzo 2021

IL CASO

Il canone unico potrebbe subire un abbassamento, ma è comunque dovuto per legge, e il Comune di Latina studierà e proporrà entro dieci giorni le modifiche al relativo regolamento. È l'esito della seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Attività produttive, in cui i rispettivi assessori, Gianmarco Proietti e Simona Lepori, hanno assicurato la massima attenzione alle istanze rappresentate dalle associazioni di categoria. Erano stati soprattutto gli esercenti dotati di un gazebo all'esterno del bar, del pub o del ristorante, a lamentarsi nei giorni scorsi degli aumenti derivanti dall'applicazione del nuovo canone unico, che va a sostituire e integrare tributi un tempo separati, come l'occupazione di suolo pubblico, l'esposizione di insegne e cartelli pubblicitari e altri, che acquisiscono ora natura patrimoniale. Aumenti derivanti anche dal fatto che ora si deve pagare anche per l'occupazione tramite il gazebo dello stallo di parcheggio, qualora sia a pagamento, norma ritenuta non corretta rispetto a quei locali che magari non sono in zona di strisce blu. Secondo le norme nazionali, vanno calibrate le entrate in base al valore del suolo sottratto alla pubblica occupazione: nel caso di uno stallo a pagamento, calcolato per 9 ore al giorno, sono 4 euro al giorno. Ora dovute dai gestori, in aggiunta al canone che va pagato in forma unica e anticipata. Il cui versamento, in base alle decisioni del Governo per la pandemia, è ancora sospeso per 13 giorni, fino al 31 marzo. A meno di proroghe, dal 1 aprile scatterebbe quindi il pagamento. Tra le richieste degli esercenti, che il Comune valuterà, figurano un abbassamento della percentuale scelta dal Comune, pari al 100% sulle aree soggette a pagamento e il passaggio da occupazione temporanea a permanente, cosa che consentirebbe un pagamento rateizzato. Dall'opposizione, in particolare da Massimliano Carnevale (Lega) era giunta la proposta di un «pagamento simbolico di 1 euro», ma l'abbassamento della percentuale, secondo gli uffici, deve essere tecnicamente possibile. Approvata all'unanimità la proroga per la richiesta delle esenzioni dalla TaRi: la scadenza passa ora dal 31 marzo al 30 giugno.

An. Ap.

