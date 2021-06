SABAUDIA

Campione nello sport e nella vita. Si è trasformato da atleta a soccorritore. Alessio Lorenzetto, canoista del Centro Sportivo della Marina Militare di Sabaudia, stava svolgendo il suo consueto allenamento nella foresta del Parco Nazionale del Circeo quando ha udito le urla di una donna ed ha capito che qualcosa non andava. Si è lasciato guidare da quella voce e, a poche centinaia di metri dalle rive del lago di Paola, sul sentiero di circa 3 chilometri che dal centro visitatori del Parco Nazionale a Sabaudia porta appunto al bacino, a trovato a terra Filippo, un bambino di 7 anni, che cadendo rovinosamente dalla sua bicicletta, si era procurato una profonda ferita al polpaccio e perdeva moltissimo sangue. La madre era scossa e non riusciva a contattare i soccorsi. Il giovane canoista è corso quindi in loro aiuto. Si è tolto la maglia e l'ha stretta attorno alla gamba del bambino per fermare l'emorragia. Poi ha chiamato il 112 suggerendo che intervenissero i carabinieri forestali dato che quel luogo impervio non poteva essere raggiunto dall'autoambulanza. Da buon marinaio ha fornito le coordinate del posto utilizzando la bussola del suo smartphone.Poi ha preso in braccio Filippo e si è avviato verso l'ingresso del centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo per andare incontro alla camionetta dei carabinieri forestali con a bordo due paramedici che si sono presi cura del bambino. Il piccolo Filippo è stato trasferito, a bordo dell'ambulanza che li stava attendendo, all'ospedale Goretti di Latina. L'intervento di Alessio è stato fondamentale.. Il piccolo fortunatamente ora sta bene. La madre di Filippo, colpita dal gesto di generosità del giovane canoista della Marina, ha scritto una lettera di ringraziamento al Centro Sportivo Remiero.

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Sabato 12 Giugno 2021, 05:02