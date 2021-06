Mercoledì 30 Giugno 2021, 05:01

IL PERSONAGGIO

Si allarga la famiglia del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro di Sabaudia. Nella città pontina è arrivata Daniela Pierri, la prima atleta di paracanoa.

Vanta un passato agonistico di alto livello nell'atletica leggera paralimpica, nel salto in alto, con diversi record italiani superati. L'ingresso nelle Fiamme Oro è avvenuto lo scorso marzo e, già ad aprile, ha disputato le prime gare, sotto la guida del vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato Stefano Vando, responsabile tecnico della paracanoa per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, il quale ha realizzato una speciale tecnologia software per seguire l'atleta in allenamento e in gara, con dispositivi Gps sulla canoa utilizzati per monitorare costantemente l'andamento e lo sviluppo della prestazione.

L'atleta delle Fiamme Oro ha in pochi mesi conquistato il titolo di vicecampionessa italiana nel kayak K1 5000 metri per la categoria KL3 all'Idroscalo di Milano e, sempre sul K1 (KL3) ha vinto la gara nazionale di Castel Gandolfo. Recentemente, sul lago di Albano, ha conquistato il titolo regionale sui 500 metri, bissato sulla canoa polinesiana V1 (Vita3). Lo scorso 27 giugno Daniela Pierri ha conquistato altri due titoli in occasione del campionato regionale di V1 e K1 200 metri. Adesso la attende una gara internazionale sulle acque del lago di Santa Caterina, ad Auronzo di Cadore e, sempre a luglio, i Campionati italiani assoluti di velocità.

Soddisfazione è stata espressa dal responsabile del Gruppo Sportivo Fiamme Oro di Sabaudia l'ispettore superiore Stefano Schivo. Intanto ben 5 atleti del canottaggio delle Fiamme Oro sono in procinto di partire per le prossime Olimpiadi di Tokyo.

