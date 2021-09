Venerdì 17 Settembre 2021, 05:02

CANOA

Fino al prossimo 19 settembre gli azzurri della canoa saranno impegnati nei Campionati del mondo in svolgimento a Copenaghen, in Danimarca. Si tratta dell'ultimo atto della stagione internazionale dopo aver ormai archiviato le olimpiadi di Tokyo. La nazionale è guidata dal direttore tecnico Oreste Perri che è supportato nella trasferta danese dai tecnici federali Stefano Loddo, Davide Aliprandi e dal collaboratore tecnico Alessandro Ventriglia. Dei 12 atleti convocati ben 7 appartengono ai gruppi sportivi militari che hanno sede a Sabaudia. Non ci sarà l'argento olimpico di Tokyo, Manfredi Rizza, altro atleta che si allena sulle acque del lago di Paola. Tra gli specialisti della canoa canadese a difendere i colori azzurri troviamo, compatto, il gruppo delle Fiamme Oro di Sabaudia composto da Carlo Tacchini, Craciun, Daniele Santini e Gabriele Casadei. Per il kayak sono stati convocati Andrea Schera e Tommaso Freschi delle Fiamme Gialle. Per quanto riguarda il settore femminile in acqua scenderanno Agata Fantini della Marina Militare e Irene Bellan delle Fiamme Oro, bronzo europeo under 23. Il programma gare prevede che oggi si concludano le batterie sulle distanze dei 200, 500 e 1000 metri, mentre il fine settimana sarà dedicato all'assegnazione delle medaglie con le gare sui 5000 metri previste per domenica pomeriggio.

E.Pie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA