Dopo le proteste di cittadini e associazionismo, l'amministrazione comunale fa dietrofront: l'ordinanza che vietava l'accesso ai cani sugli arenili è stata rettificata. Decisivi, per la marcia indietro, i ricorsi al Tar presentati dall'associazione Earth in molte città italiane e le relative sentenze. Col nuovo provvedimento sarà possibile condurre i propri amici a quattro zampe su due spiagge libere, quella situata a ponente del canale Badino e quella del litorale di Levante, nell'area al limite del canale Canneto. Per accedervi, gli animali devono essere iscritti all'anagrafe canina e condotti al guinzaglio corto. Contestualmente i proprietari - o i semplici possessori - sono tenuti ad avere a portata di mano «una museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità». Tra gli obblighi c'è anche quello di garantire acqua e ombra, limitando l'esposizione prolungata nelle ore di maggiore calore. Ai cani è consentito il bagno in mare esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 8 del giorno successivo, e sempre alla presenza di un accompagnatore, in modo da evitare il vagare di esemplari senza controllo. Per quanto riguarda il resto delle spiagge cittadine, i concessionari degli stabilimenti balneari potranno continuare a scegliere in autonomia se concedere o meno l'accesso ai cani. Intanto, anche il Comune di Minturno si è opposto al ricorso dell'Associazione Earth per l'annullamento dell'ordinanza 29 del 14 maggio scorso che vieta l'accesso agli animali in spiaggia dalle 8 alle 20, consentendone solo l'accesso notturno. Tra l'altro, già nel 2018 il Comune di Minturno aveva emanato un medesimo divieto, dalle 7 alle 20. All'epoca, l'Associazione Earth comunicò all'amministrazione comunale l'opportunità di modificare tale ordinanza, individuando perlomeno un tratto di spiaggia dove consentire l'accesso agli animali. L'Ente, tuttavia, non ha mai dato riscontro a tale richiesta, anzi ha riproposto la medesima disposizione, imponendo il divieto per i padroni e conduttori di animali di poter accedere alle spiagge, anche qualora gli animali siano condotti con guinzaglio o museruola, consentendo l'accesso alle spiagge unicamente negli stabilimenti balneari a pagamento e solo nel caso in cui i concessionari degli stabilimenti, a loro discrezione, abbiano creato delle apposite zone per l'accesso degli animali.

