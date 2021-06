Venerdì 25 Giugno 2021, 05:02

VERSO IL VOTO

Ultime ore convulse nel centrodestra di Latina, con il tavolo nazionale da un lato per l'indicazione del candidato e la presentazione della Buona destra di Filippo Rossi nel capoluogo pontino.

BUONA DESTRA

La giornata inizia di buon mattino, con la conferenza stampa di Filippo Rossi (autore del libro Manifesto per una buona destra e leader del movimento) al fianco di Carlo Battaglia, storico militante della destra pontina. Ufficialmente, la formazione politica terrà la sua assemblea costituente il 21 novembre nella capitale, ma Rossi precisa che a Latina, per le elezioni amministrative di autunno, ci saranno. Da soli o in coalizione con il centrodestra di FI, FdI e Lega? «Siamo chiamati a una scelta tra la testimonianza e un'alleanza più vasta - esordisce Battaglia - dove la testimonianza sarebbe una partita noi contro il resto del mondo. Le proposte di candidatura, sul tavolo del centrodestra, sono tante, ma allora la domanda andrebbe rivolta a un centrodestra che ancora non riesce a trovare la quadra. Noi le idee ce l'abbiamo: portare la città in un contesto laziale, esaltarne alcune peculiarità come il Nicolosi e progettare la Latina 2032. Noi avevamo l'idea di un ex sindaco, che poteva essere un grande candidato, ma fare nomi oggi significa bruciarli. A Itri e Formia abbiamo già i nostri candidati, Giovanni Agresti e Gianfranco Conte. Per Latina attenderemo ancora qualche giorno». Battaglia non nega però stoccate: «Noi non vogliamo una certa parte di destra che fu collusa con la criminalità». «Non è che dobbiamo allearci per forza - gli fa eco Filippo Rossi - la politica è decidere il destino di una comunità, mentre leader nazionali come Giorgia Meloni e Matteo Salvini sembrano essersi trasformati in rappresentanti di categorie, in sindacalisti di sinistra, qui è la nostra differenza». In quali valori si trova la Buona destra? «Una destra europeista, per rendere l'Europa più forte, con la forza delle idee e la forza della politica. Niente estremismi. Oggi c'è l'occasione di costruire la casa di una destra liberale, europea, nobile di sentimenti, che sappia fare le scelte giuste per le città, che non si arrocchi sul lamento quotidiano delle buche per strada o del verde non curato. Le città vanno fondate tutti i giorni, occorre guardare al di là dell'oggi, occorrono progetti e grandi speranze».

IL CONCLAVE

Tavolo nazionale, ieri, per FI, FdI e Lega, con Giorgia Meloni (all'estero) sostituita dal capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida. Riunione fino a sera inoltrata, con la Lega sempre ferma sulla sua proposta di Giovanna Miele, ma che non intende però arrivare alla spaccatura con FI e FdI, contrari alla proposta della consigliera comunale eletta cinque anni fa nel partito azzurro. Così come sempre la Lega è sicura che spetti a lei esprimere la candidatura per Latina. Indiscrezioni interne al centrodestra danno per certa una scelta entro la fine della settimana, forse entro oggi.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA