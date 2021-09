Mercoledì 15 Settembre 2021, 05:03

L'INTIMIDAZIONE

Vanno avanti le indagini della Digos relative all'atto intimidatorio subito dal candidato di Fare Latina Massimo Gibbini nella giornata di lunedì. Poco o nulla trapela dal lavoro degli investigatori che in questa fase stanno raccogliendo elementi utili che possano aiutare ad identificare gli aggressori, due uomini a quanto pare di giovane età, che erano a bordo di uno scooter con i volti coperti dai caschi. Sono stati individuati alcuni punti della zona, lungo la strada e intorno al piazzale, coperti dalle telecamere di sorveglianza installate in alcuni esercizi commerciali. In queste ore dunque si stanno vagliando le immagini per comprendere se gli occhi elettronici possano aver immortalato la scena o almeno la fuga del mezzo subito dopo l'aggressione.

Nelle ore immediatamente successive all'episodio la vittima ha potuto ricostruire l'accaduto con i poliziotti, raccontando che due uomini si erano accostati al marciapiede davanti alla sede elettorale e lo avevano chiamato, uno dei due aveva poi estratto una lama, un coltello o forse un taglierino, con cui lo aveva colpito ferendolo sotto l'occhio. Infine la frase pronunciata prima di dileguarsi, riferita anche dalla candidata sindaco Annalisa Muzio nel corso di una conferenza stampa: Andate via merde. Questo è il racconto che Massimo Gibbini ha fatto agli agenti di polizia, cercando di fornire probabilmente anche una descrizione delle due persone, che però non ha potuto vedere in volto. Il grave episodio che ha infiammato la campagna elettorale per le comunali di Latina è finito inevitabilmente sulle cronache nazionali e ha fatto scattare un piano di controlli maggiore disposto dalla prefettura in tutte le sedi di partito.

