1 Giugno 2021

BASKET

Esattamente vent'anni fa, il 1° giugno 2001, la Cuomo Ab Latina festeggiava una storica promozione nella B1 del basket maschile, l'ultima conquistata con una squadra ad alto tasso pontino, dal coach Alberto Brogialdi, agli under 20 nati a Latina, Luca Stefani e Marco Cassandra. Venti giorni fa, il 12 maggio, la Benacquista chiudeva una stagione travagliata nell'A2 maschile, perdendo per 97-61 sul parquet di Orzinuovi: l'unico pontino nel roster il baby Alessandro Bagni (classe 2003) in un team tutto assemblato, a partire dal coach Franco Gramenzi, con tesserati di fuori provincia. Tempi che cambiano, la pallacanestro negli ultimi quattro lustri s'è radicalmente trasformata e le squadre che puntano sui cestisti autoctoni nei campionati nazionali si contano sulla punta delle dita.

SALVEZZA ANOMALA

La Benacquista ha comunque centrato l'obiettivo, festeggiando una salvezza anomala, conquistata un po' sul campo grazie alla doppia vittoria nella prima fase contro San Severo, e un po' a tavolino, senza giocare l'ultima gara in cartello, neutralizzata dalla Fip con la rivale di turno, Capo d'Orlando, bloccata dai protocolli anti Covid. Una permanenza rocambolesca ma meritata, soprattutto grazie alla buona organizzazione manageriale dimostrata dalla famiglia Benacquista: «È stato un campionato difficile e falsato dalla situazione sanitaria, che ha penalizzato tutti i club - conferma il Giemme della Benacquista, Mariano Bruni - per esempio Orzinuovi, quarta al termine dell'andata, ha disputato la Coppa Italia, poi s'è ritrovata a lottare per non scivolare nei play-out. E Casal Monferrato? Allestita per giocare un campionato di alto livello, è rimasta impelagata nella parte bassa della classifica; oppure Rieti, colpita reiteratamente dal virus: non ha potuto dimostrare il proprio valore con continuità».

LIETO FINE

Il lieto fine toglie un peso dalle spalle del club pontino: «Avremmo preferito conquistare sul campo la permanenza in A2 - rimarca Bruni - ma anche così c'è soddisfazione. È stata una stagione particolare, dove il nostro gruppo squadra ha condotto una vita rispettosa dei protocolli sanitari: da noi nessun focolaio Covid. Abbiamo però patito tanti infortuni, che non ci hanno permesso quasi mai di giocare al completo; poi i continui stravolgimenti del calendario, con mesi d'inattività alternati a periodi di partite estremamente ravvicinate. La società per far sì che il nome di Latina sia conosciuto e apprezzato in un campionato d'importanza nazionale, ha sopportato un grande sacrificio economico: per tutti questi motivi la possibilità di continuare a militare nella seconda serie nazionale è un merito che ci siamo guadagnati». I giocatori sono tutti tornati a casa; in questi giorni i dirigenti s'incontreranno con il coach Franco Gramenzi (accordo in scadenza il 30 giugno) poi s'inizierà a costruire la squadra per il futuro.

Stefano Urgera

