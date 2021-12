Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:00

VOLLEY, SUPERLEGA

Il campionato di SuperLega di volley riparte dopo il giro di boa e la Top Volley aprirà il girone di ritorno ospitando domenica 26 alle 16,30 i campioni d'inverno della Sir Safety Perugia. Una gara senza dubbio impegnativa, malgrado gli umbri si presenteranno ancora una volta in formazione ridotta, senza Rychlicki, Anderson e Mengozzi, fermati dal Covid. In campo scenderà lo stesso sestetto che, in ogni caso, ha strapazzato i campioni d'Italia in carica della Lube con un perentorio 3-1 nell'ultima del girone di andata con Giannelli al palleggio, Ter Horst opposto, Leon e Plotnyskyi di banda, Russo e Solè centrali e Colaci libero.

«Affrontiamo una squadra costruita per vincere tutto - afferma il regista della Top, Michele Baranowicz - Dobbiamo prenderla come un'occasione per misurarci contro un avversario più forte, cercando di mettere in campo il meglio di noi e gestire al meglio situazioni e occasioni che si presenteranno con l'obiettivo di strappare qualche set. Ci aspetta un girone di ritorno con partite toste che dovremo assolutamente vincere».

LA SITUAZIONE

La Top ha chiuso con la sconfitta di Trento il girone di andata, una sconfitta che è maturata anche per l'assenza del giocatore attualmente più pesante nell'economia della squadra, il martello canadese Stephen Maar, fermato da una distorsione alla caviglia. Coach Fabio Soli non ne aveva fatto un dramma. Sarebbe stata dura a ranghi completi, figuriamoci con due assenze pesanti. Non è stata la sconfitta a Trento che ha di fatto escluso la Top da Coppa Italia, ma i punti perso per strada nei match con Verona e soprattutto con Taranto. «Questa (la sconfitta di Trento ndr) e altre esperienze negative contro avversari più forti possono servire a capire i nostri valori - ha commentato Soli a Trento - Dopo Perugia ci saranno partite alla nostra portata ed è lì che dovremo farci trovare pronti».

L'OBIETTIVO

Poi se si dovesse riuscire a strappare punti anche con le big non sarebbe certo male per riuscire a risalire la classifica e recuperare almeno l'ottava posizione per allungare il campionato con i play-off. Purtroppo domenica coach Soli dovrà fare ancora a meno della sua bocca da fuoco più potente. Contro Perugia Stephen Maar sarà ancora fuori così come Arthur Szwarc. Il regista e capitano Michele Baranowicz avrà Dirlic (e Saadat) come opposto e Rinaldi e Raffaelli come attaccanti di banda; al centro Bossi e Zingel e Cavaccini sarà il libero. Gli umbri sono un po' la bestia nella della Top.

I PRECEDENTI

Solo una volta, su venti confronti disputati, i pontini sono riusciti a spuntarla. Accadde nella prima gara del campionato 2012-13 sotto la guida del professor Silvano Prandi. L'ingresso al Palazzetto di Cisterna sarà consentito soltanto alle persone in possesso del Green pass rafforzato, in corso di validità. La partita tra Top Volley e Perugia sarà trasmessa sulla piattaforma www.volleyballworld.tv (canale a pagamento).

Gaetano Coppola

