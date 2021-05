6 Maggio 2021

MOTOCICLISMO

Tornano in pista le potenti moto del campionato nazionale S1 di motard, le due ruote che i piloti guidano su tracciati misti e con le curve affrontate in costante derapata. Questo fine settimana riflettori puntati sulla pista di Ottobiano, in provincia di Pavia, dove il giovane pilota pontino Luca Bozza è pronto a riscattare l'andamento in chiaro scuro del primo evento stagionale, quello del mese scorso a Ortona. In vista del secondo appuntamento del campionato, lo specialista di Latina del team L30 Tm Racing, dovrà mettersi alle spalle la gara precedente. «Abbiamo lavorato molto e gli ultimi test sono stati incoraggianti per me e per il gruppo di lavoro, anche per questo attendo con ansia questa seconda tappa - ammette Luca Bozza - Gareggeremo su una pista spettacolare, caratterizzata da un tratto di sterrato molto tecnico, fatto di sabbia in stile Supercross, e con numerosi salti». Sarà un week end intenso perché sabato ci saranno le prove, la mattina successiva sono in programma le qualifiche e nel pomeriggio della domenica ci saranno le due manche. «Al debutto di questa stagione ero consapevole che mi sarei confrontato con piloti esperti, avversari vincitori di molti titoli ed è stato un avvio in salita - aggiunge Luca Bozza - Avevo registrato degli ottimi tempi nelle qualifiche ma in gara uno sono stato costretto a ritirarmi per un problema tecnico. Poi posso dire che è andata meglio nella seconda manche quando, nonostante una brutta partenza, sono riuscito a rimontare diverse posizioni e ho chiuso al sesto posto. Questo avvio di campionato mi sarà certamente utile per il resto della stagione già a partire dalla sfida sul circuito di Ottobiano». Dopo la prova lombarda il campionato si sposterà nel Lazio con l'evento in programma il prossimo 6 giugno a Viterbo.

Giuseppe Baratta

