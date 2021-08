Martedì 31 Agosto 2021, 05:00

CANOA

Disputati sul bacino dell'Idroscalo di Milano, a Segrate, nel week end che si è appena concluso, i campionati italiani di canoa velocità. Pioggia di medaglie per gli atleti dei gruppi sportivi che hanno sede a Sabaudia. Sulla distanza dei 1000 metri, per la categoria senior, podio tutto gialloverde con le Fiamme Gialle che, nel K1 1000 metri, hanno conquistato l'oro con Andrea Schera, argento con Tommaso Freschi e bronzo con Nicola Ripamonti. Nella gara del C2 1000 metri che ha assegnato, oltre al consueto titolo tricolore, il Trofeo La Macchia, dedicato alla memoria primo campione olimpico della canoa canadese italiana Francesco La Macchia, l'oro è andato a Nicolae Craciun e Daniele Santini, Fiamme Oro. Nel K2 primo gradino del podio per Andrea Schera e Nicola Ripamonti. Nel K1 femminile argento per Irene Burgo, Fiamme Oro. Nel K4 1000 metri vittoria delle Fiamme Gialle con l'equipaggio formato da Giulio Dressino, Mauro Crenna, Matteo Cavessago e Tommaso Freschi. E' stato ancora una volta Carlo Tacchini, Fiamme Oro, ad aggiudicarsi il titolo italiano nel C1 1000 metri. Bronzo per Sergio Craciun, Fiamme Oro. Vittoria per le atlete della Marina Militare, Francesca Capodimonte e Agata Fantini, nel K2 1000 metri. Un oro ed un bronzo per le Fiamme Gialle nel K1 500 metri con Tommaso Freschi e Andrea Schera. Titolo italiano nel C2 500 metri per le Fiamme Oro con Daniele Santini e Nicolae Craciun. Vittoria per le Fiamme Oro anche nel C4 con Mattia Alfonsi, Sergiu Craciun, Gabriele Casadei e Szela Dawid, primi sui colleghi Gesualdi, Auricchio, Di Santo e Carollo. Agata Fantini, Marina Militare, si è aggiudicata la prova del K1 500m femminile, bronzo per Irene Burgo, Fiamme Oro. Tripletta delle Fiamme Oro nel C1 500 metri con Daniele Santini, oro; Carlo Tacchini, argento e Nicolae Craciun, bronzo. Nelle categorie miste il titolo italiano del C2 è andato alla coppia delle Fiamme Oro formata da Mattia Alfonsi e Michela Di Santo. Fiamme Oro che hanno primeggiato anche nel K2 mix con Irene Bellan e Mauro Pra Floriani che ha annunciato il suo ritiro. Nel C2 200 metri senior maschile Daniele Santini e Nicolae Craciun, Fiamme Oro, hanno conquistato l'oro. Argento per gli altri due poliziotti Danilo Auricchio e Tiziano Carollo. Nel K2 maschile 200 metri titolo italiano per Michele Bertolini e Riccardo Spotti della Marina Militare. Le Fiamme Oro nel C4 200 metri hanno conquistato il titolo italiano con Sergiu Craciun, Mattia Alfonsi, Dawid Szela e Gabriele Casadei ed il bronzo con Tiziano Carollo, Danilo Auricchio, Giorgio Gesualdi e Francesco Di Santo. Nel K1 femminile argento a Irene Bellan, sempre Fiamme Oro e bronzo per Agata Fantini, Marina Militare. Nel K4 argento per le Fiamme Gialle con Mauro Crenna, Nicola Ripamonti, Tommaso Freschi e Giovanni Francesco Penato. Nel C1 200 podio tutto Fiamme Oro: titolo italiano per Nicolae Craciun seguito dai due compagni di squadra Daniele Santini e Carlo Tacchini. Infine nel K2 argento per Francesca Capodimonte e Cristina Petracca, Marina Militare.

Ebe Pierini

