Venerdì 29 Aprile 2022, 11:26

La macchina della solidarietà ha quasi del tutto cancellato le tracce dell'incendio che, lo scorso 25 marzo, aveva messo a dura prova il campeggio Il Sandalo, che durante l'estate e l'inverno accoglie gli ospiti dei centri diurni Casal delle Palme, Le Tamerici e Minenna, per permettere loro di fare attività sul lungomare di Foce Verde. Oltre ad alcune strutture, erano andate a fuoco sedie, tavoli, ombrelloni, e purtroppo anche le sedie job che sono fondamentali per le persone non deambulanti per godersi un bagno al mare: le persone in carrozzina possono immergersi in tutta sicurezza nell'acqua del mare, fino al collo. In quell'occasione i vigili del fuoco misero anche in salvo tre persone.

Il rogo era stato piuttosto vasto e molte attrezzature erano andate distrutte. Sarebbe stato un peccato permettere che tutto questo andasse sprecato, così in tanti si sono dati da fare e a distanza di poco più di un mese quell'incendio non è che uno sbiadito e spiacevole ricordo. Grazie alla solidarietà di tante persone, sono state donate due nuove sedie job, e di nuovo attrezzatura per il mare. Così si potrà tornare alle normali attività, che comprendono anche l'ospitalità ad alcune famiglie ucraine fuggite dalla guerra.

«Gran parte di ciò che è andato bruciato, diciamo l'80 per cento, è stato già donato di nuovo» - riferisce orgogliosamente Remo Pulicati, il responsabile dell'area. All'inaugurazione della struttura rinnovata c'erano i sindaci di Latina Damiano Coletta, di Velletri Orlando Pocci e di Vallepietra Flavio De Santis, oltre al rettore del santuario della stessa Vallepietra don Alberto Ponzi; i tanti ospiti dei centri diurni che si avvalgono della struttura e il gruppo di protezione pontino di Passo Genovese.



© RIPRODUZIONE RISERVATA