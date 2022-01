Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:06

Poco più di 50mila euro, la metà del previsto. Questo ha speso il sindaco di Latina, Damiano Coletta, per la campagna elettorale 2021. Il consuntivo di spesa è stato pubblicato ieri, secondo le direttive di legge, sull'albo pretorio del Comune dove, mano a mano, stanno arrivando quelli di tutti i candidati (a sindaco e a consigliere) della scorsa campagna. In dettaglio, Coletta dichiara di avere speso 50.473 euro, di cui la voce maggiore è di 22.836 euro per spese di organizzazione di manifestazioni e eventi; seguono poi 10.286 euro per acquisto materiali e mezzi di propaganda; 1.409 euro per affitto materiali e mezzi di propaganda; 9.922 euro per acquisto spazi su organi di informazione; 2.735 euro per acquisto spazi su radio private; 2.866 euro per affissioni; 417 euro di spese bancarie. Come sono state coperte queste spese? Tramite entrate per un totale di 44.959 euro, di cui 42.109 euro da terzi; 2.850 euro dal movimento Latina bene comune e infine dichiara di avere versato personalmente il contributo di 5.513 euro. Ora la domanda è: Coletta ha speso quanto aveva previsto? No. In base infatti ai bilanci di previsione delle spese di campagna elettorale, pubblicati secondo l'obbligo di legge a metà settembre, in piena campagna, Coletta aveva dichiarato che avrebbe speso 91.300, di cui la gran parte (71mila euro) per propaganda e pubblicità. Relativamente alle entrate, erano stati previsti 56.300 euro di contributi . Alla fine, ha speso molto di meno. E nel 2016? Quanto spese alla sua prima elezione? Poco di meno: 45.231 euro a consuntivo finale.