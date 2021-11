Venerdì 12 Novembre 2021, 05:04

GLI ACCERTAMENTI

Controlli sui green pass nelle attività lavorative della provincia. I carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia hanno pianificato una serie di servizi di monitoraggio. Sono partiti da Cisterna, con un controllo mirato presso la Findus sull'Appia. E' stato così che un camionista è stato fermato per una verifica. L'uomo è stato sorpreso con un green pass intestato ad un'altra persona, era inoltre senza patente.

Il camionista è stato quindi denunciato per sostituzione di persona e multato pesantemente. I carabinieri di Aprilia hanno in mente altre verifiche analoghe nell'intera area di loro competenza, ovvero quella compresa tra Aprilia, Cisterna, Cori, Norma e Rocca Massima.

L'utilizzo del green pass è diventato cruciale soprattutto in questa fase dove i contagi stanno tornando a salire anche in provincia di Latina e le città con più casi restano ancora Aprilia, Cisterna ed Aprilia. Intanto il percorso di conversione in legge del decreto 127/2021 porta alcune semplificazioni per quanto riguarda l'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro.

LE NOVITÀ

Le novità sono state introdotte con emendamenti approvati in commissione Affari costituzionali del Senato e alla Camera, poi convertito entro il 20 novembre. Ci sono dei punti che sono stati chiariti: intanto è stato stabilito che se la certificazione verde scade durante l'orario di lavoro, il lavoratore può continuare la sua attività fino al termine del turno e non si applica a suo carico la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro in caso di controllo.

Infine si introduce una nuova regola in base alla quale, nel settore privato, i dipendenti possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19 e che, in tal caso, il datore non deve effettuare controlli su tali dipendenti finché il green pass è valido.

