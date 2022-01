Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:03

BASKET, SERIE A2

La Lega Nazionale Pallacanestro ha diffuso le date dei recuperi dell'A2 del basket maschile, quelle dei turni rinviati il 2, 9 e 16 gennaio 2022. Per la Benacquista è un dejà vù della paradossale situazione già vissuta nel passato campionato: un mese di sosta con la squadra al completo ad allenarsi attendendo di tornare sul parquet e poi, in poco più di 4 settimane, nove gare che sgretolarono fisicamente la squadra, con una salvezza raggiunta in modo rocambolesco. Quest'anno succederà lo stesso: Latina ha giocato l'ultimo match il 20 dicembre 2021, battendo a domicilio la Stella Azzurra Roma (69-74) collezionando il quarto successo consecutivo, poi la sosta che durerà fino la prossimo 23 gennaio. In soldoni, dopo aver giocato 12 partite in 112 giorni, i nerazzurri sono attesi da 8 sfide in 35 giorni a un ritmo da Eurolega, dove però le squadre hanno budget milionari e roster di 15 cestisti, non di 10 titolari come in A2.

LA SITUAZIONE

Ecco cosa attende la Benacquista in 5 settimane, già decisive per le gerarchie del girone Rosso. Attualmente i pontini hanno incassato 12 punti in altrettante gare, sono a metà classifica in compagnia di altre 4 squadre (San Severo, Cento, Chiusi e Forlì) tutte quinte e contemporaneamente none: le prime quattro piazze sono occupate da Scafati (20 punti) Ravenna (18) Ferrara (14) e Verona (13).

Nelle otto gare che valgono mezza stagione il team latinense allenato da Franco Gramenzi sfiderà praticamente tutta la parte alta della graduatoria: si parte il 23 gennaio, sul parquet dei pari classifica del Chiusi, poi il 30 gennaio in casa ancora un confronto diretto, con Cento. Il 5 febbraio si va a Roma, sul parquet dell'Eurobasket, attualmente decima a quota 10. Poi due casalinghe (il 9 febbraio il recupero con Scafati e il 13 con Chieti, che attualmente ha 6 punti ma deve recuperare 3 partite in più di Latina) e due trasferte proibitive (il 16 febbraio il recupero a Verona, poi il 20 a Ferrara); infine altro scontro diretto in casa, il 27 febbraio, contro i pugliesi di San Severo. Latina si sta preparando, senza però ancora sapere chi sarà il secondo straniero che affiancherà Henderson. A Dwayne Lautier non è stato rinnovato il contratto bimestrale scaduto lo scorso 10 gennaio, la Benacquista è attiva sul mercato, ma inserire una new-entry durante un ciclo così serrato di confronti diretti non sarà facile impresa.

Stefano Urgera

