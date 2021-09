Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:01

CALCIO

Una vittoria per dimenticare il passo falso di Taranto e riprendere quota in classifica. Neanche il tempo di analizzare cosa è andato storto in Puglia che si torna in campo, stavolta al Francioni, per affrontare la Juve Stabia. Alle ore 18 il Latina Calcio 1932 va a caccia del secondo successo interno, il terzo risultato utile consecutivo davanti al proprio pubblico che permetterebbe ai ragazzi di mister Daniele Di Donato di proseguire la marcia verso l'obiettivo stagionale, la salvezza. Un traguardo che va conquistato principalmente raccogliendo punti sul proprio campo, a patto di cambiare registro rispetto a quanto mostrato domenica scorsa. Serviranno intensità, lucidità sotto porta e un'attenzione difensiva ai limiti della perfezione per superare una Juve Stabia che ha sì dei valori importanti, ma anche qualche pensiero vista la tensione di Novellino degli ultimi giorni. Quel che conta però è lo stato d'animo del Latina, chiamato ad una reazione d'orgoglio. Il tecnico Daniele Di Donato vuole una risposta dai suoi: Affronteremo un avversario che ha delle individualità importanti e che fa della fisicità un punto di forza, come testimoniato anche dai numeri collezionati in queste prime giornate. Dobbiamo assolutamente rialzare la testa, giocheremo davanti al nostro pubblico e sarà fondamentale non ripetere quegli errori di superficialità che ci hanno negato la possibilità di portare a casa un altro risultato positivo. A parte Zini, i ragazzi sono tutti a disposizione, avrò modo quindi di effettuare qualche cambio per permettere a tutti di raggiungere un adeguato minutaggio.

LE SCELTE

Rispetto al match perso a Taranto ci saranno inevitabilmente dei cambiamenti. A destra in difesa probabile il rientro di Ercolano al posto di Teraschi, con Atiagli che si gioca una maglia da titolare con Nicolao (comunque favorito) sull'altro versante. In mezzo al campo Di Donato sta pensando all'opzione Spinozzi e anche all'inserimento dal primo minuto di Rossi sulla corsia di sinistra, dopo i due buoni spezzoni di gara con Foggia e Taranto. In attacco, viste le deludenti uscite della coppia Carletti-Rosseti potrebbe essere arrivato il turno di una coppia inedita, formata dal baby Mascia e Jefferson, mai schierato in campo dal 1' in questa stagione.

FATTORE X

Da una parte il 4-4-2 dei padroni di casa, dall'altra il 4-2-3-1 sul quale punta forte la Juve Stabia. Novellino cambierà uno o due elementi dopo l'ultima gara e una modifica potrebbe riguardare il reparto avanzato con l'attaccante di Sezze, ex Genoa, Panico pronto a sostituire Evacuo. Proprio lui ha messo dentro il gol del momentaneo vantaggio contro il Foggia, a dimostrazione del buon momento di forma del bomber classe 1997. La Juve Stabia sino a questo momento ha totalizzato 7 punti, ma quel che balza agli occhi è il numero di pareggi conseguiti in questa prima parte di stagione (4). L'unica vittoria conquistata dalla formazione di Castellammare risale al 12 settembre (3-1 rifilato in trasferta alla Vibonese). La fase difensiva è il maggior punto di forza degli ospiti, che non hanno ancora conosciuto la parola sconfitta. L'arbitro della gara sarà Marco Monaldi della sezione di Macerata. Sarà possibile acquistare i tagliandi anche oggi presso il botteghino dello stadio, dalle 10 in poi.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA