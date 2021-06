CALCIO

Ultimo miglio per l'Aprilia che alle 16, ospitando al Quinto Ricci la CynthiAlbalonga termina le sue fatiche nel girone F del campionato di serie D. Con le due vittorie esterne consecutive conseguite negli ultimi due turni, i pontini hanno raggiunto la salvezza sul campo. Dopo la decisone del LND di far retrocedere in Eccellenza solo le ultime due squadre classificate in ogni girone, la salvezza ottenuta con le proprie forze era diventato l'obiettivo prioritario del club delle cinque rondini. «Ci siamo salvati sul campo. Era un obiettivo che ci eravamo prefissati e anche se la salvezza era già matematica con la decisione presa dalla Lega Nazionale Dilettanti è una soddisfazione in più aver raggiunto questo risultato con i nostri sforzi. La contentezza è maggiore in quanto, nell'incontro vittorioso di mercoledì a MonteGiorgio, eravamo due giocatori over e ben nove ragazzi di Lega sottolinea l'attaccante biancoceleste Daniele Bosi E' stato molto importante raggiungere la salvezza sul campo. Resta un po' di rammarico in quanto si poteva fare meglio ma con tutte le vicissitudini che abbiamo passato: giocatori colpiti dal Covid, l'improvviso stop di Oliveira, squalifiche e infortuni, abbiamo dimostrato che questo gruppo ha valori tecnici e umani solidi. I punti che attualmente abbiamo sono, alla fine, quelli che abbiamo meritato di avere».

Proprio i calciatori di Lega, nella seconda parte della stagione agonistica, si sono distinti per prestazioni tecniche e abnegazione al sacrificio. «Grazie al mister Giorgio Galluzzo che ci ha fatto rendere al meglio. Tante volte noi stessi, siamo rimasti sorpresi dai risultati che abbiamo ottenuto come il 3-0, con sette Under, rifilato al Ricci al Vastogirardi. Risultato che nessuno si attendeva. Soprattutto nell'ultimo periodo abbiamo disputato alcune partite con otto, nove Under ottenendo buoni risultati. Con il tempo abbiamo acquistato fiducia. La rosa dei giovani è risultata molto competitiva» puntualizza Nicolas Pezone, classe 2000, uno dei giovani più utilizzati autore di tre marcature.

