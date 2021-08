Lunedì 9 Agosto 2021, 05:01

CALCIO

Si riparte con entusiasmo in casa Samagor attraverso conferme e novità importanti. La società ha ufficializzato i nomi degli allenatori chiamati a guidare le formazioni del vivaio, tecnici di primissimo livello. Per quanto concerne l' Under 17 la scelta è ricaduta su Michele Bilotta, trainer dal curriculum prestigioso che ha accettato con piacere questo nuovo progetto. Bilotta nella sua nuova esperienza sarà coadiuvato dal vice Luca Coser. Conferma per Luis Pagliuca al timone dell' Under 16 Elite. Tecnico oramai divenuto un punto di riferimento per la Sa.Ma.Gor dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle ultime stagioni. Lo supporterà Roberto Laurenzi, mentre come preparatore ci sarà Alfonso Cappelletti. L' Under 15 sarà invece guidata da Marco Cacciapuoti che dopo l' esperienza di Anzio ritorna ad allenare una squadra giovanile. Il suo secondo sarà Simone De Simone, mentre Tommaso De Marchis andrà a ricoprire il ruolo di preparatore atletico. Il tecnico Stefano Tramontano si occuperà dell' Under 14 (chiesto il ripescaggio in Elite). Altra conferma importante dopo l'ottimo lavoro svolto negli utlimi anni. Con lui ci saranno Alberto Ciotti (vice) e Andrea Di Mezza (preparatore). Il tecnico Franco Pinti sarà alla guida dell' Under 15.

