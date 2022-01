Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:02

Si avvicina il giorno del ritorno in campo per il Latina Calcio 1932, desideroso di ripartire con la stessa velocità con la quale aveva chiuso il 2021. La sosta è arrivata nel momento migliore dei nerazzurri, reduci da una serie di prestazioni convincenti che hanno permesso alla formazione allenata da Daniele Di Donato di scalare la classifica. Il gruppo sta preparando il match in trasferta sul campo in erba sintetica della Samagor, si sta lavorando tanto sia dal punto di vista tattico che fisico per arrivare pronti al confronto con l'undici di Zeman che precede i pontini in classifica di sei punti. I rossoneri, infatti, occupano l'ottava posizione in graduatoria a quota 31, grazie a otto vittorie, nove pari e tre sconfitte. Il Latina insegue e proverà a ridurre il gap tentando di conquistare il primo successo lontano da casa di tutta la stagione. Fino ad ora solo due pari lontano dal Francioni per i pontini che proveranno a sfatare il tabù trasferta. Per la gara di domenica pomeriggio Di Donato potrà contare su quasi tutti gli effettivi ad eccezione degli attaccanti Rosseti e Mascia. Il primo è da tempo fuori dai giochi, l'ex centravanti del Siena continua a fare i conti con un edema osseo sesamoide, mentre Mascia dovrà star lontano dal campo per alcune settimane a causa della lesione di secondo grado del legamento collaterale del ginocchio destro. Inizia a vedere la luce in fondo al tunnel invece il centrocampista Spinozzi che ad inizio novembre si era infortunato gravemente al crociato a pochi giorni dalla sfida con un'altra formazione pugliese, la Fidelis Andria. Ci vorranno almeno un paio di mesi per rivederlo sul terreno di gioco, ma le sue condizioni migliorano di settimana in settimana.

Dovrebbero arrivare nelle prossime ore novità importanti per quanto concerne la ripartenza dei campionati dilettantistici. La speranza dei club è di poter ricominciare a giocare a partire da fine mese, intanto però si è arrivati ad una svolta sulla questione Return to Play', ovvero l'obbligo per i giocatori risultati positivi di attendere 30 giorni prima di effettuare la nuova visita medica per ottenere l'idoneità sportiva. La Commissione Tecnico Scientifica ha approvato all'unanimità la circolare per la ripresa dell'attività degli atleti agonisti guariti dal Covid. L'aggiornamento prevede una significativa riduzione degli accertamenti sanitari necessari per il ritorno in sicurezza agli allenamenti e alle gare per i non professionisti. Ci dovrebbe essere anche una notevole riduzione del carico di esami sul servizio sanitario nazionale e un conseguente decremento dei costi per gli utenti. Da capire, però, se davvero sarà possibile per i campionati di Eccellenza e Promozione, ad esempio, riprendere a giocare come da comunicato regionale nell'ultimo fine settimana di gennaio. Si vocifera, infatti, di uno slittamento di un'altra settimana.

