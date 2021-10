Domenica 24 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

SASSARI L'Aprilia non si ferma. Vince anche a Sassari con il Latte Dolce ed, almeno per 24 ore, accarezza il sogno del primo posto in classifica. I biancoazzurri di Galluzzo si sono confermati impermeabili in difesa, granitici a centrocampo ed hanno trovato, con bomber Pezone, il gol della vittoria. Splendida, poi, la gestione del match da parte della squadra ospite che dapprima ha fatto sfogare gli avversari, poi li ha colpiti ad inizio ripresa cercando anche il raddoppio. Infine l'Aprilia si è dovuta difendere dal ritorno dei sardi che, logicamente, non ci stavano a perdere e si sono riversati in massa nella metà campo avversaria. Va ricordato, però, che Salvati non ha fatto una parata una degna di tale nome ed i difensori si sono sempre disimpegnati in maniera egregia, creando una barriera importante davanti alla propria porta. I ragazzi di Galluzzo, poi, hanno sempre dato segni di sicurezza, di proprietà di palleggio e di gestione della gara che è stata traghettata in porto con i minimi rischi. Sicuramente il Latte Dolce, specie nella seconda parte della ripresa, ha cercato, con un forcing, di mettere in difficoltà i pontini, ma l'espulsione di Di Marco e l'ottimo filtro a centrocampo degli apriliani, sono state cause preminenti di una vittoria che si è materializzata minuto dopo minuto nella maniera più tranquilla possibile.

LA CRONACA

I biancoazzurri partono forte affacciandosi, per due volte di seguito, nell'area di rigore avversaria poi al 20', cross di Ceka per Succi, colpo di testa e palla alta. Al 29' azione Njambe-Falasca-Pezone, tiro a lato. Il Latte Dolce ci prova, gli ospiti reggono bene il campo. Al 40' Njambe che, servito a tu per tu con Carboni, manda alto da ottima posizione. Nella ripresa al 5' Altea va in azione solitaria, Salvati non sporca nemmeno i guanti. All'8' mancino di Pezone, palla nell'angolino. I sassaresi sono in confusione. Carboni si deve superare su Pezone che timbra anche il palo. L'espulsione del nervoso Di Marco chiude la partita anzitempo. L'Aprilia soffre quando Piga (35') sfiora la traversa. Poi ancora Palmas dal limite dell'area di rigore, costringe Salvati a respingere a due mani la sua conclusione. Nel finale Njambe e Cruz vanno in contropiede ma non riescono a chiudere la partita. Il triplice fischio del signor Mori (buona la sua direzione) chiude un incontro che l'Aprilia ha vinto meritatamente ed adesso la classifica strizza davvero l'occhio ai ragazzi del presidente Pezone.

Fabrizio Pinna

