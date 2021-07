Sabato 17 Luglio 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

Movimenti a 360 gradi nell'Aprilia calcio che tra conferme e nuovi ingaggi sta plasmando il nuovo parco giocatori. Importanti novità e vecchie conoscenze si registrano anche nei ruoli dell'organigramma societario. Dopo le conferme dell'attaccante Erik Laghigna e del difensore Gianluca Pollace nei giorni scorsi il club delle cinque rondini ha stretto un rapporto di collaborazione con il centrocampista Flavio Santarelli e l'attaccante Moussadja Nijambè. Per Flavio Santarelli, classe 1995, si tratta di un gradito ritorno in quanto ha vestito i colori biancocelesti nel settore giovanile. Il neo centrocampista la scorsa stagione ha militato nel CynthiaAlbalonga. Diverse le maglie indossate nella sua carriera. Montespaccato, Torres, Sff Atletico, Lupa Roma e Anzio si sono avvalse in passato delle sue prestazioni agonistiche. «Ho avuto subito sensazioni positive. Si tratta di un progetto importante con delle strutture all'altezza di categorie superiori. Gli obiettivi sono quelli di fare un bel campionato migliorando quello dello scorsa stagione puntualizza Flavio Santarelli Con il mister Galluzzo è stato un approccio professionale. Abbiamo parlato solo ed esclusivamente di calcio. Condivido le sue idee. Non vedo l'ora di conoscere i nuovi compagni e iniziare a lavorare con loro». Moussadja Njambè si presenta al Quinto Ricci dopo le esperienze in serie D con il Castelfidardo, il Montegiorgio e il Campobasso. «Sono contento della fiducia che i dirigenti e il tecnico mi hanno dimostrato e dato. Spero di poter ripagare questa fiducia facendo grandi cose spiega l'attaccante classe 1998 insieme ai miei compagni cercheremo di ottenere il massimo possibile dei risultati partita dopo partita». Il nuovo direttore sportivo risponde al nome di Stefano Stigi che ha ricoperto lo stesso ruolo con la Lupa Frascati, il Guidonia e il Palestrina mentre quando operava nel settore giovanile ha prestato la sua opera alla Cisco Roma, Savio, Vigor Perconti e Viterbese. Pierluigi Sperduti è stato confermato, per il quarto anno consecutivo, il team manager della prima squadra.

Dario Battisti

