Domenica 21 Novembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

Match ad alto coefficiente di difficoltà per l'Aprilia che alle 14.30 rende visita al Giugliano. La squadra campana è la regina del girone G con dei numeri da brivido: nelle nove partite fin qui disputate altrettante vittorie, 19 reti segnate (come i biancocelesti) e 1 sola subita. I pontini domenica scorsa, per la prima volta nella stagione, non sono riusciti a muovere la classifica avendo subito, dopo sette vittorie consecutive, il primo stop del campionato per mano della Cynthialbalonga.

IL MISTER

«C'è poco da dire del Giugliano in quanto i numeri che ha parlano da soli e in modo chiaro. I nostri avversari fino a questo momento stanno compiendo un percorso raro in fatto di score. Noi dobbiamo andare a giocarci la nostra partita senza pensare alla classifica. Dobbiamo giocare con personalità e coraggio provando a fare le cose che facciamo sempre in gara spiega l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo L'importante è effettuare una grande prestazione poi nel calcio c'è l'imprevedibilità nel senso che a volte i pronostici vengono smentiti dalle prestazioni, dagli episodi. Dobbiamo essere bravi nel prestare il fianco meno possibile alle grandi qualità del Giugliano e nel mettere in campo le nostre idee, la nostra identità e le qualità dei ragazzi». La sconfitta del turno precedente è stata metabolizzata. «Siamo sereni andiamo lì per fare la nostra partita. Le motivazioni queste gare di cartello ognuno le trova dentro di sé sottolinea il capitano apriliano Gianluca Pollace Abbiamo provato in settimana la partita con tanta fiducia, con voglia di giocarcela ottimamente e senza troppa ansia».

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA