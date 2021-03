4 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







CALCIO, SERIE D

L'Insieme Formia ospita oggi alle 14.30 al Washington Parisio la Nocerina nel recupero della 12esima giornata. Il pensiero va subito al passato, nell'unico precedente della stagione '94-'95 in serie C2 (girone C) quando i molossi si imposero 3-0 al Nicola Perrone. A distanza di 26 anni dall'ultima sfida le due squadre, partite con obiettivi diametralmente opposti, si ritrovano in D. Da una parte la rivelazione Insieme Formia, che sin dall'inizio ha puntato il mirino sulla salvezza e sui fatidici 40 punti - salvo poi ritrovarsi a ridosso della zona play-off, ora distante cinque lunghezze e dall'altra l'esperienza dei rossoneri, indicati tra i favoriti insieme alla capolista Latina e al Savoia. Il tecnico Sasà Amato l'ha sempre ricordato quali siano le sue tre preferite: «Sono società navigate che hanno costruito un'ossatura importante e vantano giocatori di maturità che nei momenti che contano fanno la differenza. Noi, comunque, ce la giochiamo con chiunque e finora l'abbiamo sempre dimostrato». Prezioso è il rientro dalla squalifica del fantasista biancazzurro Zonfrilli, ma a pesare sono le assenze del mediano Chinappi, squalificato per tre turni dopo il concitato postpartita di Lanusei, del capocannoniere Gomez e del centrocampista Fatati, entrambi fuori per una giornata. Out anche l'infortunato Antogiovanni e l'influenzato Gargiulo. L'arbitro è Alessandro Cutrufo di Catania.

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA