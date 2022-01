Venerdì 21 Gennaio 2022, 05:01

CALCIO, SERIE D

L'Aprilia non gioca più. Capitan Pollace e compagni domenica prossima non scenderanno in campo contro i sardi del Muravera. La gara valevole per la diciassettesima giornata del girone G del campionato di serie D è stata rimandata a data da destinarsi. È dal 12 dicembre scorso, Torres-Aprilia (1-0), che i pontini sono costretti ad assistere allo svolgersi dei turni di campionato e dei recuperi. La situazione di spettatori obbligati è comune a molte formazioni del raggruppamento. La pandemia di Covid-19 in questo ultimo periodo ha fatto saltare decine di incontri. Questa fase è condizionante per alcune squadre in quanto il tira e molla di giocare-non giocare, allenarsi più o meno, influisce sul rendimento psicofisico e questo rappresenta un cammino anomalo per alcune equipe. «Molte squadre sono in questa situazione. Manca la partita vera in quanto pur allenandosi nel giusto modo o sostenendo partite in famiglia l'impegno agonistico in cui sono in palio i tre punti è tutt'altra cosa spiega il direttore sportivo apriliano Stefano Stigi La concentrazione mentale nell'entrare e nel vivere il clima partita si allena con le gare vere». Mercoledì 26 gennaio è in programma Aprilia-Team Nuova Florida. Salvo rinvii dell'ultima ora.

