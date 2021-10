Sabato 30 Ottobre 2021, 05:02

CALCIO, SERIE D

L'Aprilia ha curato il minimo dettaglio per dare forma e sostanza al vecchio adagio che recita: non c'è due senza tre. Con la gara odierna, inizio alle 15, si conclude per i biancocelesti, che ricevono il Lanusei, il trittico di match con le squadre della Sardegna. Nei precedenti due incontri i pontini hanno sconfitto l'Atletico Uri al Quinto Ricci e hanno espugnato, con un'ottima prestazione, il campo del Sassari Latte Dolce. «Il Lanusei è una formazione quadrata. Vedendo il percorso che hanno fatto fin qui mi sembra che gli episodi non gli abbiano girato a favore nelle precedenti partite. È una squadra che va affrontata con molta determinazione ed altrettanta attenzione puntualizza l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Questa, per le caratteristiche che posseggono i nostri avversari, è una partita difficile. I nostri rivali sono una squadra aggressiva, che corre, che si butta sulle seconde palle, che pressa e che verticalizza immediatamente. Il reparto offensivo è composto da bravi attaccanti». Sarà una partita tattica, con ritmo ed intensità dove la fisicità degli atleti, con relativi duelli individuali, potrebbe indirizzarla verso una delle due maglie. L'Aprilia seconda nella classifica del girone G, giunge a questo incontro con uno score di cinque vittorie consecutive. «Non bisogna pensare di essere troppo belli ma al contrario dobbiamo stare in campo con tanto equilibrio. Stiamo facendo bene ma non si deve abbassare la guardia. Non ci dobbiamo rilassare su quanto fatto finora in quanto il campionato è appena iniziato avverte Galluzzo Se stiamo in quella posizione di classifica è per il lavoro, per il sacrificio e la determinazione che abbiamo messo all'interno delle partite. Dobbiamo continuare a mettere queste componenti e se ci riusciamo anche in formato maggiore. L'importante è dare continuità di prestazione e di rendimento».

GLI AVVERSARI

Il Lanusei, 2 i punti ottenuti, ha giocato un incontro in meno, 5, ma non ha ancora vinto una gara. Le reti realizzate sono 2, peggior attacco del raggruppamento, mentre quelle subite ammontano a 5, terza miglior difesa. «Non guardiamo mai la classifica dei nostri avversari. Noi portiamo rispetto a tutte le squadre che andiamo ad affrontare. Ogni partita ha una sua storia spiega l'attaccante Wilson Cruz - L'importante è effettuare una prestazione con il massimo impegno e con la dovuta attenzione. Per vincere e per far bene bisogna correre e sudare più degli altri. Metto la mia esperienza al servizio dei giovani e della squadra».

Dario Battisti

