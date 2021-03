9 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO, SERIE D

Il Latina è sempre in vetta alla classifica del girone G di serie D ma, dando uno sguardo allo specchietto retrovisore, adesso nota in maniera evidente la sagoma del Monterosi, che ha approfittato alla grande del turno di riposo forzato dei nerazzurri. Il rischio di vedere accorciato, da sei a tre punti, il distacco rispetto alla prima inseguitrice era enorme, visto e considerato che la seconda della classe era impegnata in casa contro una Torres invischiata nella lotta per evitare la retrocessione, mentre l'undici di Scudieri si è dovuto fermare a causa delle problematiche Covid del Cassino, impossibilitato a raggiungere il capoluogo. Il Monterosi non ha fallito l'occasione di rifarsi sotto, il modo ideale per arrivare allo scontro diretto che si disputerà domenica pomeriggio allo stadio Francioni. Non ancora decisiva, ma fondamentale sì. L'attesa gara tra le due migliori formazioni del campionato potrebbe indirizzare la stagione, anche se bisogna sempre tenere presente le tante gare da recuperare, due per il Latina, quattro per il Monterosi (compreso lo scontro diretto).

I NUMERI

Anche la Vis Artena, che si è sbarazzata del Giugliano, si è rifatta sotto (ora a -7 dai pontini), ma le statistiche dicono che in questo momento Latina e Monterosi hanno qualcosa di più rispetto a tutte le altre. La squadra allenata da Scudieri vanta il miglior attacco del gruppo con 40 reti all'attivo, undici di più rispetto all'undici di D'Antoni. Nerazzurri che si confermano più bravi anche in fase difensiva, con appena dieci reti al passivo, contro le dodici della seconda in classifica. La Vis Artena, che pure ha segnato tanto (35 marcature), dimostra qualche limite in più nel reparto arretrato (22 reti al passivo). Il campionato adesso si fermerà per un paio di settimane, giorni che potranno essere sfruttati per giocare una serie di partite rinviate tra cui proprio il big match tra Latina e Monterosi.

FORMIA, ALTRO PARI

Dopo il punto conquistato in casa contro la Nocerina nel finale di partita, l'Insieme Formia mette in cascina un altro punticino nella sfida interna con il Latte Dolce Sassari. Gli uomini di Amato si sono ritrovati ancora una volta sotto, dimostrandosi abili nel recuperare la partita. La nota stonata è la seconda espulsione consecutiva per Fatati dopo quella rimediata con il Lanusei. Il fattore rosso' sta diventando pesante per i formiani visto che si tratta del quinto provvedimento complessivo su un totale di 20 gare disputate.

SENZA GOL

Anche l'Aprilia, decima nel raggruppamento F, ha ottenuto un solo punto nell'ultimo turno. Peccato perché per le rondinelle c'era l'occasione di fare un bel salto in avanti in classifica nel confronto casalingo con il Matese, sfida che si è conclusa 0-0. Sono stati i ragazzi di Galluzzo a fare la partita, ma gli ospiti hanno tenuto botta con ordine evitando il peggio. Restano così quattro i punti di vantaggio sulla zona play out.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA