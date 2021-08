Sabato 28 Agosto 2021, 05:00

CALCIO, SERIE D

FORMIA VINCE IN AMICHEVOLE

OGGI ALTRA USCITA

Nella seconda uscita stagionale l'Insieme Formia si è imposto 3-2 sul terreno dell'Ercolanese (Eccellenza). Una vittoria maturata nella ripresa con il vantaggio di Longo su calcio di rigore, impattato dai padroni di casa. Dopo il 2-1 tirrenico con Durazzo, nel finale i campani arrivano al pareggio, prima del definitivo gol dei tirrenici di Sasà Amato messo a segno dalla punta Barra, classe '99. Oggi alle 10.30 test a Maranola contro il Gaeta.

VELA

COLANINNO TERZO

CON YOUNG AZZURRA

Young Azzurra ha chiuso al terzo posto la seconda tappa del circuito internazionale della Youth Foiling Gold Cup. Nelle acque di Limone sul lago di Garda il team dello Yacht Club Costa Smeralda in cui milita il gaetano Federico Colaninno (flight controller), è già qualificato per la finalissima che si terrà a Cagliari dal 1° al 3 novembre.

PALLAMANO

PONTINIA AL TRIAL 2021

A FERRARA

L'Hc Cassa Rurale Pontinia (A1) è pronta a disputare il primo test precampionato. Oggi alle 19.30 le pallamaniste del presidente Mauro Bianchi sono di scena a Ferrara nel quadrangolare internazionale Trial 2021: la prima sfida per le giocatrici di coach Giovanni Nasta sarà contro il Koper, formazione istriana che partecipa al massimo torneo sloveno. Podda e compagne saranno impegnate anche domani alle 11.00 contro il Mestrino e alle 16 contro le padrone di casa dell'Ariosto Ferrara.

