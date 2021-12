Giovedì 9 Dicembre 2021, 05:00

CALCIO, SERIE D

Doccia fredda per l'Aprilia che viene sconfitta per 1-0 dall'Arzachena. La formazione sarda fa intendere immediatamente che è scesa al Quinto Ricci con l'intenzione di giocarsi la partita. Nei primi 10' i sardi si rendono pericolosi un paio di volte. La prima su una bella azione manovrata sul quale è bravo Battisti a risolvere tutto con un'entrata limpida su un avanti isolano mentre nella seconda un tiro potente, scagliato da circa 25 metri, da Pinna termina di poco a lato della porta difesa da Salvati. I pontini rispondono con un efficace penetrazione di Bernardini su qualche compie una preziosa quanto salvifica parata Ruzittu. Qualche minuto dopo Bernardini vola sulla fascia e serve in profondità Njambe, questi con il portiere in uscita opera un pallonetto che termina fuori. L'Aprilia prende il volante dell'incontro e con un possesso della palla più continuativo costringe gli avversari ad indietreggiare. L'Arzachena non disdegna delle avanzate per punzecchiare la difesa delle rondinelle, che messa bene sventa senza troppe apprensioni idee e giocate rivali. Nella ripresa con il terreno di gioco diventato un pantano, la gara sin dall'inizio si è disputata con le luci dei riflettori, perde di bellezza e si contano numerose interruzioni per falli. All'8 per un fallo su Pallecchi l'arbitro fischia un rigore in favore dell'Arzachena. L'esecuzione di Sartor viene intercettata da una splendida parata di Salvati. I giocatori sardi ritardano qualche minuto per alzare le braccia al cielo. È capitan Bonacquisti, al termine di una bella azione manovrata, ad andare in rete. L'Aprilia ha subito la possibilità di riequilibrare il punteggio ma De Crescenzo si fa ipnotizzare da Ruzittu e manca la facile realizzazione. I pontini insistono nell'attaccare, ma nonostante i quattro minuti di recupero il risultato non cambia.

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA