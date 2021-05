23 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







CALCIO, SERIE D

Derby laziale per l'Aprilia che, alle 16, si esibisce sul campo dell'Atletico Fiuggi. Dopo la decisione della LND di fare retrocedere solo le ultime squadre per girone e di non far disputare i play out, nel raggruppamento F scendono in Eccellenza l'Agnonese e il Porto Sant'Elpidio che in 27 match avevano ottenuto rispettivamente la miseria di 8 e 7 punti, l'incontro assume, per il Fiuggi e l'Aprilia, la sola importanza di migliorare la propria posizione in classifica. «Stando alle decisioni prese è ufficiale che siamo salvi ma noi nelle rimanenti giornate di campionato cercheremo di raggiungere la migliore posizione possibile in classifica. Tutti: gruppo giocatori, tecnico e società non pensiamo che sia quella attuale la posizione che meritiamo puntualizza l'attaccante pontino Daniele Bosi sfrutteremo questi ultimi impegni per arrivare il più in alto possibile». L'Aprilia ha 34 punti mentre l'Atletico Fiuggi ne possiede due di meno. «È una buona squadra con dei calciatori importanti conclude Bosi - A mio parere potrebbe uscirne una bella partita giocata a viso aperto». Mercoledì 26 l'Aprilia è nuovamente impegnata. I pontini recupereranno a Rieti la gara, saltata per Covid-19, valevole per il 28° turno.

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA