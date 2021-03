26 Marzo 2021

CALCIO, SERIE D

Da una parte la curiosità di conoscere, direttamente da una fonte societaria, il perché dell'esonero del tecnico Raffaele Scudieri, dall'altra quella di saperne di più sull'allenatore chiamato per tentare l'aggancio e il sorpasso al Monterosi capolista. Dopo giorni di silenzio il Latina Calcio 1932 fa sentire la propria voce ed è proprio il presidente Antonio Terracciano a chiarire meglio cosa è accaduto mercoledì scorso. «La decisione di cambiare la guida tecnica non è stata presa a causa della sconfitta nello scontro diretto, nonostante il peso specifico di una gara così importante. Dopo un avvio di stagione di alto profilo la squadra ha iniziato a faticare e nelle prime settimane del 2021 c'è stata una striscia di partite che ci ha fatto perdere terreno, sette punti in sei gare che hanno in parte compromesso quanto di buono fatto fino a quel momento. Devo essere sincero, dopo il pareggio con l'Insieme Formia abbiamo pensato di esonerare Scudieri, poi però sono arrivati quattro successi di seguito prima del ko pesante contro il Monterosi. A livello tecnico abbiamo notato una flessione e anche la gestione dei giocatori che hanno giocato meno non ci ha soddisfatti. Sappiamo bene che agli occhi di tanti tifosi può sembrare una follia questa decisione, ma è stata presa solo ed esclusivamente con l'obiettivo di non perdere ulteriore terreno da chi ci precede. Sono convinto che il Latina è la formazione più forte del campionato e che andremo in serie C». Al di là dei risultati, Scudieri ha pagato anche altro come sottolineato dallo stesso patron: «Alcuni post pubblicati sul proprio profilo social non li abbiamo condivisi, come ad esempio gli sfoghi contro l'operato della terna arbitrale, sia per quanto concerne le nostre partite, sia di quelle relative a gare dei nostri avversari. Un atteggiamento che a lungo andare avrebbe potuto penalizzarci, i direttori di gara possono sbagliare ma, come tutti noi, cercano di fare del loro meglio quando svolgono la propria professione. Detto tutto ciò ringraziamo Scudieri, se siamo al secondo posto e ancora in lotta per vincere il campionato lo dobbiamo anche a lui».

IL NUOVO TECNICO

Messo il passato alle spalle è ora di concentrarsi sul futuro. Salvatore Ciullo, che ha esordito in panchina domenica scorsa contro la Torres, è apparso decisamente carico: «Sono molto motivato, Latina è una grande piazza e questa sfida mi affascina. Sono consapevole di avere una grande responsabilità, ma farò tutto il possibile per aiutare questa squadra ad arrivare in alto. Ho a disposizione una rosa di qualità e la classifica lo testimonia, lavoreremo affinché si possano avere più soluzioni per affrontare le partite nel migliore dei modi. Noi dobbiamo pensare a vincerle tutte, se poi il Monterosi farà altrettanto non potremo fare altro che battere le mani ai nostri avversari».

Davide Mancini

