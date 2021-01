CALCIO, SERIE D

APRILIA NON GIOCA

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che, per cause di forza maggiore, la gara Recanatese - Aprilia, in programma oggi e valida come recupero della 10ª giornata di andata del campionato di serie D è rinviata a data da destinarsi.

CALCIO, SERIE D

DUE PARTENZE NEL FORMIA

Dopo la partenza del centrale difensivo italo-argentino Emiliano Callegari lascia l'Insieme Formia anche il centrocampista gambiano Tamsir Jammeh. I due ex giocatori biancazzurri, tra i protagonisti della prima parte di stagione in serie D, vestiranno la maglia dei maltesi del Sirens

VOLLEY

SABAUDIA IN CAMPO

Oggi pomeriggio alle 18 il Gestioni & Soluzioni Sabaudia recupera il match di Palmi con la Pallavolo Franco Tigano, valido per il campionato di pallavolo maschile di serie A3. La formazione pontina guidata da coach Sandro Passaro è trascinata sul campo dal bomber Link (spesso sopra i 30 punti per match)

CALCIO

R11, AL VIA GLI ALLENAMENTI

I primi allenamenti del nuovo anno all'R11 Simonetta, la scuola di calcio di Latina di Roberto Simonetta e Fabio Boschi, partiranno domani nel pieno rispetto delle norme anti Covid.

