CALCIO, SERIE D

Al 92' una zuccata dell'attaccante del Cynthialbalonga Roberti gela l'Insieme Formia che già assaporava la gioia di una vittoria che pesava come un macigno. Un pareggio beffa (1-1) quello subìto dai padroni di casa, che, nonostante la prestazione incoraggiante, non riescono ad uscire dalle secche di una classifica che si fa sempre più dura: dopo 13 giornate i biancazzurri sono penultimi con 9 punti, davanti per una sola lunghezza al fanalino di coda Carbonia.

Il match di ieri giocato al Washington Parisio in un clima gelido è stato molto combattuto ed equilibrato. Primo tempo che si ravviva all'inizio nel giro di due minuti (dal 3' al 5') con le chance capitate agli ospiti con Roberti e Sevieri e la risposta locale con Ioio.

Ci provano poi i tirrenici con Zonfrilli e Camilli, ma il risultato resta inchiodato sullo 0-0. Nella ripresa il cliché cambia e l'Insieme Formia trova il vantaggio al 7' con il neo acquisto Carbone, bravo in tap-in a realizzare sottomisura e a battere il portiere Tocci. La reazione del Cynthialbalonga è immediata all'11esimo è il portiere Zizzania che sventa la minaccia. I pontini agiscono in contropiede per cercare il raddoppio, ma inutilmente. La pressione si fa costante per la compagine di Tiozzo che al 2' dei 5' di recupero trovano l'1-1 beffardo che ferma la risalita di Zonfrilli e compagni, ora attesi dalla delicata trasferta contro la capolista Giugliano. «Spiace per il risultato perché meritavamo la vittoria dopo una bella prova ha commentato il tecnico dell'Insieme Formia, Luca Starita I miei hanno interpreetao bene la gara, ma proprio sul più bello siamo sttai raggiunti. Erano tre punti d'oro, purtroppo in questo periodo ci gira tutto storto».

